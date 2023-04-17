Haftanın otomobili

Geçtiğimiz haftalarda kullandığım ve dama­ğımda güzel bir tat bırakan Cupra Formentor, marka içerisinden çıkan bir mar­kanın hikayesi. Birkaç ay önce İspanya’da pistte de kullanma imkanı bulduğum Cupra ve model ai­lesi gelecek yıllarda da kendinden söz ettirmeye devam edecek. Seat’ın için­den çıkan, VW Grubu bün­yesinde Volkswagen’in üstü­ne konumlandırılan Cupra, Tavascan, Born gibi model­lerle de yükselecek gibi.

Bir kere tasarım oldukça çekici, bronz detaylar şık. Kendine baktıran bir otomobil ayrıca son dönemin favori karoseri SUV. Yani hem yüksek, hem şık hem de dinamik bir oto­mobil Formentor. Veloz’unu hiç saymıyorum bile o tam bir pist aşığı. Yakın dönem­de çok daha fazla adından söz ettireceği kesin.

Bu haftanın ikinci otomo­bili premiumum kalesi Mer­cedes-Benz’in şu andaki en lüks sedanı, hem de elektrik­li. EQS. Çift elektrikli motor, 600 km’yi aşabileceği öngö­rülen menzil, gerçi ben şe­hir içerisinde 400 km’ler ci­varında bir menzile ulaştım ama kibar bir kullanım ve bol reküperasyon ile menzili ar­tırmak mümkün. İna­nılmaz bir akseleras­yon, dev multimed­ya ekranları hatta 3. Ekran insanı şımar­tıyor.

Koltuklarda­ki masaj fonksiyonu, Burmeister müzik siste­mi, arka koltukların konfo­ru yüzde bir tebessüm bıra­kıyor. Dış tasarımı kafalarda biraz soru işareti bırakabilir fakat iç mekan tereddütsüz rafine, şık ve konforlu. Ek­ranların bolluğu biraz kafa karıştırmıyor da değil. EQS, hem Premium, hem bir ma­kam aracı konforunda hem de elektrikli olunabileceğini gösteriyor.