Hyundai Hindistan'da daha fazla elektrikli araç piyasaya sürecek

Hindistan'da satışlara göre ikinci büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, hâlihazırda sattığı iki model olan Kona ve Ioniq 5 sportif arazi araçlarına ek olarak 2032 yılına kadar beş elektrikli araç modelini piyasaya sürecek. Ayrıca şarj istasyonlarını 2027 yılına kadar 439'a çıkaracak.

Hyundai Motor Group yaptığı açıklamada, Kia'nın 2025'ten itibaren küçük elektrikli araçlar üretmeye başlayacağını belirtti. Hyundai ayrıca Kia'nın elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmenin yanı sıra satış ağını ikiye katlayarak yurt içi pazar payını şu andaki %6.7'den %10'a çıkarmayı hedeflediğini de ifade etti.

Hyundai, Hindistan'daki elektrikli araç üretimini artırmak için 2.45 milyar dolar değerinde yatırım yapma planlarını Mayıs'ta açıklamıştı.