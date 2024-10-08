Hyundai, IONIQ 5 modelini Türkiye'de satışa sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni IONIQ 5, özellikle dış tasarım, iç mekan ve pil teknolojisinde bazı yenilikleri barındırıyor. Bir önceki modeline göre 20 milimetre daha uzun bir yapıya sahip olan araç, güncellenmiş ön ve arka tamponların yanı sıra yeni jant tasarımıyla da öne çıkıyor.

İç mekanda ise siyah çerçeveli ekranlar, güncellenmiş hareketli orta konsol ve yenilenen koltuk tasarımıyla modern konfor ve ileri teknoloji bir araya sunuluyor. Ayrıca, yeni eklenen "Arka Silecek" ve "Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS)" kullanıcıların sürüş deneyimi ve konforunu artırmayı amaçlıyor.

Batarya kapasitesi 58 kilovatsaatten 63 kilovatsaate yükseltilen IONIQ 5, 125 kilovat (170 PS) güç üretiyor. Tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile satışa sunulan araç, WLTP verilerine göre tam şarj ile 440 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Şehir içi kullanımda menzil ise 613 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu özellikler, araca önceki modele göre yüzde 15 daha fazla menzil kazandırıyor. "Advance" donanım seviyesinde 0-100 km/s hızlanması 8,5 saniye olan aracın maksimum hızı ise 185 km/s olarak sınırlandırıldı.

Hyundai’nin E-GMP platformu ile üretilen IONIQ 5, 800 voltluk batarya sistemi sayesinde 350 kilovat ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj olabiliyor. WLTP normlarına göre, 100 kilometrelik menzil için 5 dakika şarj yeterli oluyor.

Hyundai, Türkiye'de "Advance" donanım seviyesi ve 7 farklı dış renk seçeneği ile satışa sunulan Yeni IONIQ 5 için 8 yıl batarya garantisi de sağlıyor.