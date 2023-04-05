Hyundai IONIQ 6, Dünyada Yılın Otomobili seçildi

Hyundai'dan yapılan açıklamaya göre, aerodinamik tasarımı ve 614 kilometre gibi uzun sürüş menzili sayesinde uluslararası ödüller kazanan IONIQ 6, New York Otomobil Fuarı (NYIAS) esnasında düzenlenen yarışmada uzman jüri üyelerinin de favorisi oldu.

IONIQ 6, aynı anda prestijli "Dünyada Yılın Otomobili", "Dünyanın Elektrikli Aracı" ve "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödüllerini kazanarak hem marka imajına hem de markanın elektrifikasyon stratejisine katkıda bulundu.

32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinden oluşan WCOTY jürileri, tamamı geçen yıl satışa sunulan ilk 3 finalist arasından IONIQ 6'yı birinci seçti. Bu seçim, Hyundai'ın "Dünyada Yılın Otomobili" ödüllerinde üst üste ikinci kez üçlü ödülü aldığı anlamına da geliyor.

Jüri, geçen yıl da bir başka elektrikli Hyundai modeli olan IONIQ 5'i aynı kategorilerde kazanan olarak belirlemişti.

614 kilometre menzil sunuyor

Araç sahipleriyle her zaman duygusal düzeyde bir bağlantı kurmak isteyen Hyundai, IONIQ 6'nın tasarımı ve sunduğu konfor ögeleriyle önemli bir yol katetmiş oldu. Cesur ve aerodinamik tasarım, olağanüstü menzil sağlamak için aerodinamik verimlilikle birleştirilirken, böylece 0.21 cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısı elde edildi.

Elektrikli otomobiller arasındaki en aerodinamik ve en verimli EV'lerden biri olan IONIQ 6, tek bir şarjla WLTP normlarına uygun bir şekilde 614 kilometre menzil sunuyor.

Hyundai, elektrifikasyon stratejisi kapsamında, dünyanın lider EV üreticisi olma yolunda kendinden emin adımlarla ilerliyor. Hyundai, 2030 yılına kadar 17 yeni BEV modelini piyasaya sürmeyi planlıyor ve 2030'a kadar yıllık küresel BEV satışlarını 1,87 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.