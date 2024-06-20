İddia: Çin'den AB'ye vergi misillemesi

Çinli otomobil firmaları, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici vergi uygulayacağını duyurmasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan misilleme talebinde bulunduğu iddia edildi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Çinli firmalar, "hükümeti AB'ye karşı sert önlemler almaya çağırdı" ve Avrupalı otomobillere yüzde 25 vergi uygulanmasını talep etti.

Talep metninde, "Dünya Ticaret Örgütü kurallarının izin verdiği sınırlar dahilinde, Avrupa'dan ithal edilen büyük hacimli benzinli araçlara daha yüksek bir geçici tarife uygulanması önerilmektedir" denilirken 2.5 litreden daha büyük benzinli motorlara sahip araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu talebin, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Avrupalı otomobil firmalarının temsilcilerinin de katıldığı kapalı kapılar ardındaki bir toplantıda dile getirildiği bildirildi.

Çin kamu yayıncısı CCTV'ye bağlı bir sosyal medya hesabı, toplantıya dört Çinli ve altı Avrupalı otomobil şirketi katıldğını söyledi. Alman otomobil devi Volkswagen, toplantıya katıldığını ancak neler konuşulduğunu açıklamayacaklarını ifade etti. BMW ve Porsche'nin de bulunduğu belirtilen toplantıya ilişkin iki firma da açıklamada bulunmadı.