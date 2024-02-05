İkinci el otomobilde fiyatlar artıyor

Derya ÖZGÜR

Mersin’de ikinci el otomobil piyasasının durumu ve 2024 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Baki Kış, 2023 yılında yaşanan durgunluk sonrası Mersin ve Türkiye'deki ikinci el otomobil piyasasında, önceki yıllara göre satış adetlerinde ve fiyatlarda artış beklediklerini kaydetti.

Sektör analistleri ve piyasa gözlemcilerinin ikinci el otomobil piyasasında, sürdürülebilirlik için fiyatlarda yükseliş trendinin kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunduklarını, 2024 yılında alıcılar ve satıcılar için stratejik planlamanın önemli hale geldiğini ifade ettiklerini belirten Kış, “Tüketicilere, 2024 yılına dair stratejik planlamalar yapmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yıl sonu kampanyalar takip edilerek, uygun fırsatlar değerlendirilebilir.

Ayrıca, kısa vadede araç almayı düşünenlerin biraz daha hızlı hareket etmeleri öneriliyor, çünkü fiyatların kış modundan çıkılmasıyla birlikte artış göstermesi bekleniyor. Bu artışlar, galerilerin kampanyaları sona erdikçe ve stoklarını tamamladıkça da ortaya çıkıyor ” dedi.

Gürsoy Grup İkinci El Satış Müdürü İsmail Ökten de 2023 yılında Türkiye 2. el pazarında 8 milyon 823 bin 288 adet otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleştiğini kaydetti.

Mersin’in 214 bin 356 adet ile yüzde 2,43 penetrasyon oranına sahip olduğunu belirten Ökten, “Mersin ili 2. el otomobil piyasası, sıfır araç otomobil piyasasına göre daha hacimli ve potansiyeli daha fazladır” dedi. 2024 yılında özellikle yeni yıl geçişlerinde araç fiyatlarının durgunluktan kaynaklı daha fazla düşeceği algısının yanlış değerlendirilebileceğini söyleyen Ökten, “Döviz kuru yükseldikçe araç fiyatları yükselmeye devam edecektir. İhtiyaç sahiplerinin araç alımlarına yönelmesinde fayda var. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler için önemli bir hususta Pazar Arama stratejisine önem vermektir” diye konuştu.