Japonya Nissan'a dava açmaya hazırlanıyor

21 Kasım 2018

Japonya; Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından Nissan-Renault küresel ortaklığının istikrarı için çalışmaya hazır olduğunu belirtirken, yerel basında savcıların Nissan'a karşı dava açmayı değerlendirdikleri yer aldı.

Nissan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ghosn şirket parasını kişisel amaçlı kullanma ve gelirini eksik beyan etmekle suçlamıştı. Nissan, Ghosn'u yarın görevinden almayı planlıyor.

Japon savcılar pazartesi günü Ghosn'u tutukladı ve Ghosn ile Temsilci Direktör Greg Kelly'nin 2010 mali yılında başlayan beş yıldan fazla bir süre boyunca Ghosn'un 10 milyar yen (88,65 milyon dolar) olan maaşını yarısı olarak göstermek için birlikte plan yaptıklarını söyledi.

Japon basınında yer alan haberlerde, yanlış beyanın, Nissan'ın da sorumluluk taşıdığı anlamına geldiğini ve savcıların Nissan'a karşı dava açma olasılığını incelediği yer aldı.

Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı "Fransız-Japon endüstriyel başarısının sembolü ve bunu desteklemeye devam edeceğiz" diyerek üç otomobil üreticisi arasında istikrarlı bir işbirliği çağrısı yaptı.

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Kaynak: Reuters