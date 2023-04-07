Kia EV6 GT dünyanın en iyi performans otomobili seçildi

2022’de Yılın Otomobili seçilen Kia EV6, GT versiyonuyla dünyanın saygın otomobil ödülleri arasında gösterilen ‘Dünya Otomobil Ödülleri’nde ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ ödülüne layık görüldü.



New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenen ödül programında 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinin oylarıyla kazananlar belirlendi.



Yılda en az bin adet üretilen, genel karakteri performans odaklı olan ve iki ya da daha fazla pazarda (Avrupa, Çin, Amerika vb.) satışa sunulması gereken araçların değerlendirildiği ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ kategorisinde Kia EV6 GT; sahip olduğu üstün niteliklerle ödülün sahibi oldu.

"Stratejimizin başarısını daha da teyit ediyor"

Ödül hakkında konuşan Kia Corporation Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, "Dünya Otomobil Ödülleri jürisi tarafından bu şekilde takdir edilmek büyük bir onur. Kia olarak, dünyanın önde gelen sürdürülebilir çözüm üreticisi olma yolunda ilerlerken, teknolojileri ve tasarımlarıyla müşterilere ilham veren araçlar yaratmak için her şeyi yapıyoruz. Bu son prestijli ödül, stratejimizin başarısını daha da teyit ediyor.” dedi.



Kia’nın dönüşüm yolculuğu kapsamında üretilen ilk tam elektrikli otomobillerden biri olan Kia EV6 GT, yenilikçi iç alanı, 3,5 saniyelik 0-100 km/saat hızlanma performansı, 260 km/saatlik maksimum hızıyla, performans ve tasarımı otomobil tutkunlarına bir arada sunuyor. Aynı zamanda Kia’nın yeni marka felsefesini yansıtan EV6 GT'nin ilham veren tasarımı, “hareketin” insan gelişiminin temelinde olduğunu vurgulayıp, insanların yeni yerler görmesini, yeni ilişkiler kurmasını ve yeni deneyimler yaşamasını temeline alıyor.