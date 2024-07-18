Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde bir ilk: Otomobil ve ticari araç montaj-üretim tesisi

Caparov ve Mirziyoyev'in video konferans üzerinden katıldığı törende, Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde ilk kez bir otomobil üretim tesisinin kurulduğuna dikkat çekildi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aynura Üsenbekova, ilk olarak yılda 1000 aracın seri üretim bandından çıkacağını söyledi ve ekledi: "Tesisin kuruluşu için üç etapta toplam 50 milyon dolar yatırım yapılacak. İlk olarak 6 farklı araç türü üretilecek ve kuruluş işleri sona erince bu sayı 20'ye çıkacak. Otomobil ve ticari araçlarda kullanılan parçalar için gelecek hedefimiz ise 5-6 yılda yüzde 30'luk bir yerlilik oranına ulaşmak."

Açılış törenin ardından katılımcılara ve gazetecilere bazı araçlarla test sürüşü imkanı sunuldu. Ülkenin Çuy Bölgesi'ndeki Moskova ilçesinde yer alan tesislerin yapımını öngören yatırım anlaşması, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyareti sırasında imzalanmıştı.