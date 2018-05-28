Mercedes, 600 binden fazla aracını geri çağırabilir

28 Mayıs 2018

Alman lüks otomobil üreticisi Daimler, Almanya'nın araç otoritesi KBA'dan aralarında Mercedes C ve G sınıfı modellerin de bulunduğu 600 binden fazla dizel arazı geri çağırma emri ile karşı karşıya kalabilir.

Der Spiegel'in haberine göre KBA, Daimlerin bu araçlarında emisyon seviyelerini manipüle eden cihazlar olduğu kuşkularını soruşturuyor. Daimler, KBA'dan resmi bir celp almadığını belitti ve Der Spiegel'in haberine ilişkin yorum yapmadı.

KBA bir gün önce Daimler'den 1,6 Diesel Euro-6 motorla donatılmış Vito modeli araçları egzos emisyonlarına azaltan motor kontrolleri nediniyle geri çağırmasını istemişti. Daimler ise KBA'nın tespitlerini temyiz edeceğini, gerektiği takdirde mahkemeye gideceğini ifade etmişti.