Mercedes, 600 binden fazla aracını geri çağırabilir
Mercedes'in dizel araçlarda emisyon manipülasyonu yaptığı iddiaları ile karşı karşıya kalmış durumda. C-Serisi ve G-Serisinde olduğu söylenen bu değişikliklerin 600.000'den fazla aracın geri çağrılmasına sebep olacağı düşünülüyor.
Alman lüks otomobil üreticisi Daimler, Almanya'nın araç otoritesi KBA'dan aralarında Mercedes C ve G sınıfı modellerin de bulunduğu 600 binden fazla dizel arazı geri çağırma emri ile karşı karşıya kalabilir.
Der Spiegel'in haberine göre KBA, Daimlerin bu araçlarında emisyon seviyelerini manipüle eden cihazlar olduğu kuşkularını soruşturuyor. Daimler, KBA'dan resmi bir celp almadığını belitti ve Der Spiegel'in haberine ilişkin yorum yapmadı.
KBA bir gün önce Daimler'den 1,6 Diesel Euro-6 motorla donatılmış Vito modeli araçları egzos emisyonlarına azaltan motor kontrolleri nediniyle geri çağırmasını istemişti. Daimler ise KBA'nın tespitlerini temyiz edeceğini, gerektiği takdirde mahkemeye gideceğini ifade etmişti.