Nano Otomobil Silence S04 ilk defa sergilendi

Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı, premium elektrikli motosikletin öncüsü Silence, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike İstanbul 2023’de, S01 Plus, S01 ve S02 modellerinin yanında “nanocar” segmentindeki S04’ü de ilk defa sergileyerek geleceğin mobilite çözümlerini gözler önüne serdi.

Güçlü elektrikli motorları, İspanya’da üretilmesi, ev ya da iş yerlerinde pratik bir biçimde şarj edilebilmesi ve pillerin bavul gibi rahatlıkla taşınması gibi özellikleriyle öne çıkan Silence markası, fuarda ilk defa Türkiye kamuoyuyla buluşan S04 modeliyle artık sadece 2 tekerlekli scooter’larıyla değil nanocar segmentinde de varlığını gösteriyor. Silence S04, 2023’ün yaz aylarında, klima versiyonuyla Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Klimalı ve elektrikli nano otomobil!

Yüzde 100 elektrikli, 2 kişilik bir nano otomobil olan Silence S04, klimalı olmasıyla elektrikli mobilitede önemli bir boşluğunu dolduruyor. Silence S04, verimli ve teknolojik alt yapısıyla 4 tekerlekli e-mobilite kategorisinde premium elektrikli “nanocar” olarak kendini konumlandırıyor. Silence’ın Barcelona’daki kendi fabrikasında yüksek miktarlarda üretilebilen bu araç, 21. yy’ın kentli mobilitesindeki kilit görevlerden birini üstleniyor.

Geleceğin anahtar ulaşım çözümlerinden birinin elektrikli ve dolayısıyla emisyonsuz olmasına yatırım yapan şirket, Silence S04 ile scooter ve otomobilin en başarılı yönlerini birleştiriyor. Konforlu, güvenli ve kolaylıkla park edilebilmesiyle dikkat çeken aracın uzunluğu 228 cm, genişliği 129 cm ve yüksekliği de 159 cm. İki kişinin yan yana, geniş bir kabinde seyahat edebilmesine ek olarak 310 litrelik toplam yükleme alanı sunmasıyla da irili ufaklı eşyaların da taşınabilmesi mümkün. Silence S04’de, beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.

Silence S04’de, 5 fasılalı ön silecek, 155/65 R14 lastikler ve full LED farlar dikkat çekici donanımlar arasında. İç mekandaysa 7 inçlik dijital TFT sürücü bilgi ekranı, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, akıllı telefonların dikey veya yatay kullanımlı yerleştirilebildiği tutamaç, kalorifer, klima, uygulama (APP) üzerinden kontrol edilebilen elektrikli camlar, ses sistemi ve bluetooth sayesinde temel tüm donanımlar mevcut.

Silence S04’ün araçtan çıkartılarak, çekme koluyla bavul gibi taşınabilir özellikli bataryaları evde ya da iş yerlerinde de kolaylıkla şarj edilebiliyor. Biri sürücü, diğeri yolcu koltuğu altındaki bataryalar, kabin boy bir bavul gibi araçtan çıkartılabilmesiyle istenen yere tekerlekleriyle taşınıyor. 45 veya 90 km/s’lik maksimum hız seçenekleriyle üretilen Silence S04, 149 km’ye kadar emisyonsuz, elektrikli menzil sunabiliyor.

Premium ve pratik elektrikli scooter

Silence markasının Türkiye’de tanınmasındaki etkin model serisi olan S01, Basic, Standart ve Plus seçenekleriyle 126.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Motobike İstanbul 2023’de tüm versiyonları sergilenen S01 modelleri, şehir içi ulaşım için verimli bir çözüm sunuyor. Tüm Silence S01 modellerinde sol manet, ön ve arka tekerleğe frenleme sağlarken, sağ manet sadece ön freni aktive ediyor. Aynı zamanda akü, frenlemeye ve sarj etmeye yardımcı olmak için rejeneratif fren sistemi de kullanılarak verimlilik artırılıyor. Basic versiyonunda 2 olan sürüş modları, Standart ve Plus’ta Eco ve City’ye ek olarak Sport’u da barındıran 3 kademeye sahipler. Tüm modellerde otomatik şanzımana ek olarak bir de geri vites özelliği sunuluyor.

Silence S01 modelleri, sırasıyla 5, 7 ve 9 kW’lık güç sunuyorlar. Silence S01 Basic, 4.1 kWh çok hücreli lityum iyon taşınabilir bataryasıyla 85 km/s maksimum hız ve 100 km menzil sağlarken, 220v’lık ev tipi prizde 5-7 saat arasında şarj edilebiliyor. Silence S01 Standart, 5.6 kWh çok hücreli lityum iyon taşınabilir bataryasıyla 100 km/s maksimum hız ve 120 km menzil sağlarken, 220v’lık ev tipi prizde 7-9 saat arasında şarj edilebiliyor. Silence S01 Plus ise, 5.6 kWh çok hücreli lityum iyon taşınabilir bataryasıyla 110 km/s maksimum hız ve 110 km menzil sağlarken, 220v’lık ev tipi prizde 7-9 saat arasında şarj edilebiliyor.

Premium ve pratik elektrikli scooter

Silence markasının trafik sıkışıklığında emisyonsuz özgürce dolaşılabilmesine olanak sağlayan diğer modeli Silence S02 High Speed, yüksek selesi, soğuk sürüş modu ve 126.900 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Elektrikli bir scooter olduğu için, S02 High Speed’in soğuk sürüş modu, yakıt bazlı araçlara özgü gürültü ve titreşime sahip olmadığından yaşam alanlarıyla daha dost bir mobilite sağlıyor. Silence S02 High Speed, düşük ağırlık merkezi sayesinde yüksek seviyede manevra kabiliyeti, stabilite ve kısa mesafelerde etkileyici frenleme performansı sağlıyor.

Silence S02 High Speed, 5.6 kWh çok hücreli lityum iyon taşınabilir bataryası ve 7 kW’lık güç üreten motoruyla 90 km/s maksimum hız ve 120 km menzil sağlarken, 220v’lık ev tipi prizde 4-5 saat arasında şarj edilebiliyor. Eco, City ve Sport olmak üzere 3 kademeli sürüş modlarında otomatik şanzımanla ilerlenirken bir de geri vites özelliği sunuluyor.