Otokar BAE’de yeni görevlere hazır  

Savunma sanayisi için ürettiği araçları 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Otokar, BAE’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda 6 araç sergiledi. Otokar standında Akrep II Zırhlı Keşif, Gözetleme ve Silah Platformu Aracı Cockerill CSE 90LP 90 milimetre kuleyle, Arma 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı 30 milimetre Mızrak kule sistemiyle, Tulpar Paletli Zırhlı Muharebe Aracı 30 milimetre Mızrak kuleyle tanıtıldı. Otokar standında ziyaretçiler ayrıca, Cobra II Zırhlı Personel Taşıyıcı, Cobra II MRAP Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç ve Arma 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı’yı da yakından inceleme fırsatı buldu. BAE’de Otokar Land Systems isimli bir şirketleri bulunduğunu, Edge ile kurdukları Al Jasoor şirketiyle de ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Al Jasoor şirketinin 4 yılda teslim ettiği 8x8 araç projemiz var.

Geçen yıl bu projenin ilk ayağını bitirmiş olduk. Bizim için BAE’de olmak hem kullanıcılarla 8x8 projemizin devamını görüşmek hem kullanıcılarla mevcut 8x8’deki diğer ihtiyaçları, muhtemel varyant ve uygulamaları görüşeceğimiz bir ortamı yaratıyor. 400 adet 8x8 araç her zaman olabilecek bir proje değil

. Projede kullanıcı araçtan güven aldıkça, performansını gördükçe farklı kullanımlar, farklı ihtiyaçlara cevap veren farklı varyantlar üzerinde çalışılıyor. Al Jasoor üzerinden kullanıcı ile temas halindeyiz. Projede bir tabur seviyesi örgütlenme için farklı görevler yapabilecek araçlara ihtiyaçları var. Bu araçları görüşüyoruz kendileriyle. Teknolojik yenilikleri bu araçlara koymak için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde umarım uygun projeler çıkar Rabdan aracıyla ilgili.”

Otokar ihracatla büyüyor

İhracat faaliyetlerinin Otokar'a katkısına ilişkin de Görgüç, şunları aktardı: “Otokar’ın cirosu yıllar içinde ihracata oldukça kaydı. 2022 ciromuzun yüzde 78’i ihracattan geldi. İhracat bizim için önemli ama ihracatın dışında mümkün olduğunca çeşitlilik yaratmak istiyoruz. Tek bir ülke değil, olabildiğince farklı ülkelerde, farklı kullanıcılarda, farklı ürünlerimizin olmasını hedefliyoruz..