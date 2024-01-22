Otomobil fiyatları her çeyrekte yüzde 25 artar

Özlem SARSIN

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, otomobil fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 25 oranında artacağını söyledi.

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş, Süveyş Kanalı’nda yaşanan sorunlar ve işletme maliyetlerindeki artış gibi faktörlerin özellikle ithal araç fiyatlarının en az yüzde 25 oranında artmasına neden olacağını öngören Torun, bu artışın 2024 yılının her çeyreğinde yaşanacağına dikkat çekerek yıl sonuna doğru araç fiyatlarının en az yüzde 100 oranında artmış olacağını vurguladı.

2023 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 1milyon 213 bin 635 adet olarak gerçekleştiğini, bunun 798 bin 738 adedinin ithal araç olduğunu belirten Torun, 2024 yılında otomobile ulaşımın daha zor olacağını ve satışlarda rüzgârın tersine döneceğini ifade ederek, “Otomobil kredileri de artık yok gibi bir şey.

Bugün Türkiye’de alınabilecek en düşük sıfır araç fiyatı 1 milyon 200 bin lira. Nasıl mümkün olacak araç sahibi olmak? Kredilerin önünün açılması gerekiyor ama şu an OVP gereği bunun tam tersi uygulanıyor. Ekonominin rayına oturması için önümüzde 3-4 yıllık uzun bir süreç var” dedi.

"Sanayiciler döviz baskısından kurtulmak istiyor"

Elektrikli araç satış adetlerinin gün geçtikçe yükseldiğine dikkat çeken Torun, “Sürdürülebilirlik gereği 2030 yılında fosil yakıtlı araçların üretimi duracak. Elektrikli araç satışları ülkemizde de dünyada da çok hızlı gidiyor.

2022 yılında dünyada toplam pazarın içinde elektrikli araçların payı yüzde 14 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ise bu pay yüzde 18 oldu. Türkiye’de 2022 yılında 8 bin elektrikli araç satılmıştı, 2023 yılında ise 72 bin 179 adet satıldı ve yüzde 844 oranında bir artış yaşandı.

Hibrit otomobil satışları ise 104 bin 804 adete yükseldi. 2022 yılı aynı döneminde sadece 64 bin 387 adet hibrit otomobil satışı yapılmıştı. Çevreci araçların satışı 100 bin adedi geçti. Türkiye’deki büyüme de dünyayla paralel gidiyor. Önümüzde bir seçim var, bir takım ekonomik beklentiler var. Sanayicilerimiz artık dövizin baskıdan kurtularak olması gereken yere gelmesini arzuluyor. Önlerini görebilmek istiyor” dedi.

“Artık otomobil üretmek yetmiyor”

Türkiye’nin artık otomobil üreticisi olmasının yeterli olmadığını, teknoloji de üretmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Torun, patent sahibi olmanın çok önemli olduğunu savundu.

Türkiye’nin dünya otomotiv üretiminde 15. sırada yer aldığını ve 2 milyon adet araç üretim kapasitesi bulunduğunu söyleyen Torun, Avrupa’da 6. sırada, hafif ticari araç üretiminde ise Avrupa’da 1. sırada olduğunu kaydetti. Torun, “Bürokrasi patent konusunda Türkiye’nin önünü açmalı, süreçler çok uzun sürüyor. Mevzuatın hızlandırılması gerek. Sektörde oyuncular yakın zamanda değişecektir. Mesela Çin elektrikli araç pazarında oldukça başarılı işler yapıyor.

Çin araçlarında kullanılan teknolojiler Avrupa’dan gelecek olan araçlardan çok daha üstün. Yollarda Çin araçları sıklıkla görülecek. Bununla ilgili önlemler alınmaya çalışılsa bile zorunlu tutulan servis noktaları gibi istekleri aşabilecek güçteler. 2022 yılında 92 milyon adet araç üretildi, bunun 40 milyon adedini Çin üretti. Uluslararası markaları var artık. 40’tan fazla elektrikli otomotiv markaları var. Teknoloji açısından çok geliştiler” dedi.