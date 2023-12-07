Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'nca 2'inci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete' yayımlandı.
Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.
Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.