Otomotiv ana sanayi üretimi Mart'ta yüzde 34 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından bugün açıklanan verilere göre, ağır ticari araç satışlarını da kapsayan toplam pazar Mart ayında yüzde 60.5 artışla 109 bin 548 adet olurken, Ocak-Mart'ta yüzde 54.9 büyüyerek 247 bin 904 adet oldu.

Otomotiv ihracatı Mart'ta adet bazında yüzde 21.2 yükselerek 95 bin 684 adet olurken, Ocak-Mart'ta yüzde 12.5 artışla 253 bin 828 adet oldu.