Otomotiv satışları yedi ayda rekor kırdı

Önlemler, vergiler, 40 TL’ye yaklaşan akaryakıt fiyatları, web sayfalarındaki fiyat avcılığı, sembolik cezalar…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin Ocak- Temmuz raporları açıklandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari sektörü ilk 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 63,1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam 2022 yılına oranla temmuz ayında da yüzde 115,4’lük bir artışa tekabül ediyor.

2000 cc üstünde satış yüzde 100 arttı

10 yıllık temmuz ayı ortalamalarına göre de artış yüzde 95,7. Nispeten vergisi düşük diye adlandırabileceğimiz A,B,C segmentleri yine en çok satanlar oldu. Benzinliler yüzde 68,9, dizeller yüzde 16,3 hibritler 10,3 ve elektrikliler 3.4’lük pay aldılar. 2000 cc üstü otomobil satışları da yüzde 101,2 arttı. Türkiye manueli terkediyor da diyebiliriz. Satılan her 10 otomobilin 8’i otomatik şanzımanlı oldu.

Bazı markalarda bulunabilirlik artmış olsa da, sıkıştırılmış krediler, yüksek vergi ve döviz kurları otomobile ihtiyacı olanları zorluyor. Ama temelde otomobil satışlarında hâlâ bir durgunluk gözükmüyor. Daha önce de pek çok kez dile getirdiğim gibi sektör yöneticileri bu yılki siparişlerin sene sonuna kadar markaları taşıyacağını esas sorunların 2024’te gün yüzüne çıkacağını söylüyorlar. Bekleyip görelim.