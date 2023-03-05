Otomotiv sektörü ihracatla yükselişine devam ediyor

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelere ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Otomotiv endüstrisi olarak bir yandan acıları bir nebze de olsa gidermek ve yaralarımızı sarmak için dayanışma halinde yardımlarımıza devam ediyor, diğer yandan ülkemiz ekonomisinin üretim ve ihracata dayalı güçlü büyümesine devam etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen ay endüstri tarihindeki en iyi ikinci şubat ayı performansına imza atmayı başardık. Çekiciler ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatında yüksek oranlı artışlar kaydettik. Ülkeler bazında ise Fransa’ya %69, Slovenya’ya %91, Belçika’ya %62 artış oldu” diye konuştu.

Tedarik Endüstrisinin ihracatı 1 milyar 150 milyon dolar oldu

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisinin ihracatı %2 artışla 1 milyar 150 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı %10,5 azalarak 727 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %3 artarak 417 milyon dolar, Çekiciler ihracatı %77 artarak 176 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %94 artarak 131 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya %6 oranında artış görülürken, Rusya’ya %21, Fransa’ya %16, Ukrayna’ya %88 ihracat artışı, ABD’ye %14, İsrail’e %29 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %72, Slovenya’ya %103, Belçika’ya %188, Fas’a %108 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallık’a %41, İspanya’ya %34, Almanya’ya %17, Polonya’ya %25, İsveç’e %62, ABD’ye %98, Mısır’a %100 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a %29, ABD’ye %100 ihracat düşüşü görülürken, İtalya’ya %40, Slovenya’ya %110, Fransa’ya %54, Belçika’ya %26 ve Danimarka’ya %150 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İtalya ve Macaristan’a, Çekiciler ürün grubunda ise Fransa ve Belçika’ya üç haneli ihracat artışları yaşandı.

Almanya’ya 386 milyon dolar ihracat

Ocakta sektörün en büyük pazarı olan Almanya’ya 386 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 69 artışla 345 milyon dolar, İtalya’ya %27 artışla 274 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan Slovenya’ya %91, Belçika’ya %62, Rusya’ya %14, Romanya’ya %17, Fas’a %20, Hollanda’ya %22 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a %25, İspanya’ya %15, Polonya’ya %13, ABD’ye %40, İsveç’e %44, Portekiz’e %52 ihracat düşüşü yaşandı.

1 milyar 873 milyon dolar ihracat

Yüzde 71’lik pay ile otomotiv ihracatının en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine %15 artışla 1 milyar 873 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri %9 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna ihracat %21,5 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ise %25 ihracat artışı oldu.