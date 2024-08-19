Otomotiv üretimi temmuzda yüzde 13,9 azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 7,7 azalarak 81 bin 434 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 88 bin 214 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı yüzde 17,2 daralarak 117 bin 647 adet seviyesinden 97 bin 430 adede inerken, otomobil pazarı yüzde 16,0 düşüşle 87 bin 416 adet seviyesinden 73 bin 396 adede geriledi.

Otomotiv ihracatı yüzde 9,2 artışla 88 bin 334 adet, otomobil ihracatı yüzde 19,0 artışla 59 bin 748 adet oldu. Önceki yılın aynı döneminde otomotiv ihracatı 80 bin 875 adet, otomobil ihracatı 50 bin 196 adet seviyesindeydi.

Otomotiv ihracatının değeri yüzde 9,1 artarak 3,02 milyar dolara, otomobil ihracatı yüzde 17,9 artarak 986,7 milyon dolara çıktı.

Euro bazında otomotiv ihracatı yüzde 10,5 artışla 2,76 milyar euro, otomobil ihracatı yüzde 19,3 artışla 903,9 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz Dönemi-

Rapora göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 5, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 2 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 823 bin 636 adet, otomobil üretimi ise 542 bin 177 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre paralel seviyede 698 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında arttı ve 536 bin 351 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 12, hafif ticari araç grubu yüzde 11, ağır ticari araç grubu yüzde 18 azaldı.

Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 11, hafif ticari araç pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında azaldı, otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 581 bin 865 adet, otomobil ihracatı ise 380 bin 383 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 1 seviyesinde artarken, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçen yıla paralel olarak 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 5,6 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.