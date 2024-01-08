Otomotivde Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı

ODMD’ye üye olan bütün firmaların ortalama tahminlerine göre 850-900 bin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Gladyatör Ödülleri’nde rekor açıklandı. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 oranında artarak 1 milyon 232 bin 635 adet olarak gerçekleşen satışlar Türkiye Cumhuriyeti rekoru anlamına da geliyor.

Geçen yıl bu rakam 1 milyon barajının hemen altındaydı. Otomotiv sektörünün yıllardır ümidi, söylemi olan milyon barajı da gerçekçi bir şekilde yıkılmış oldu. Tabi bu yüksek rakamda, otomobilin tekrar bir yatırım aracına dönüşmesi, yüksek fiyatlar, enflasyondan korunma, pandemiyle birlikte ötelenen talebin de etkileri büyük.

2023 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Aralık ayına göre yüzde 37.7 artarak 158.653 adet oldu. Otomobil satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 arttı. 10 yıllık ortalama satışlara göre de otomobil ve hafif ticari araç satışı yüzde 36.7 oranında artmış oldu.

Yer gök SUV oldu

Son yılların en çok konuşulan karoser tipi olan SUV modelleri artmaya devam ediyor. Her marka modellerini ya SUV segmentinde yoğunlaştırıyor ya da mevcut modellerine bir SUV eklentisi ruhu katmaya çalışıyor.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 51,1 pay, 493.957 adet) oldu. Bu da neredeyse her 5 otomobilin 2’sinin SUV segmentinde olduğuna işaret. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 257.469 adet satış ile Sedan, takip ederken HB’lerin payı yüzde 20.4’te kaldı.

2024 beklentileri

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve otomotiv sektörünün kıymetli üst düzey yöneticileriyle yaptığımız sohbetlerde hissettiğim şu ki sektör 2024 yılı için ne olumlu ne olumsuz.

Genelde sene başlarında frene basmayı sakin açıklamalar yapmayı gözleri üzerine çekmemeyi adet edinmiş otomotiv sektörü gelecek yıl daha önce de defalarca yazdığım gibi bu daralma bekliyor. Rakam yüzde 20’ler bandında konuşuluyor. Esasında bu olası daralma bile sektörü milyon barajının üstünde tutmaya yetecek gibi. Tabi Türkiye’nin potansiyeli çok fazla.

Almanya’daki 3 milyona yakın rakam düşünüldüğünde gidecek çok çok yolumuz var. Ama sektör yöneticileri de tecrübeli haklı olarak temkinli mesaj veriyorlar. ODMD Başkanı Bozkurt şu noktalara dikkat çekiyor: “2024 beklentilerinden de söz etmek gerekirse, bu yıl içerisinde herkesin farklı değerlendirmeleri olduğunu görüyoruz.

Ancak şu anki fotoğrafa baktığımızda sektör olarak bu yılki kadar yüksek adetlerin yaşandığı bir pazar gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. ODMD’ye üye olan bütün firmaların ortalama tahminlerine göre 850-900 bin civarında bir pazar beklentisi ortaya çıkıyor.

Farklı bir mali disiplinin takip edileceği bir 2024 yılı bizi bekliyor. Biz de sektör olarak her zaman daha sağlıklı bir mali politikayla sadece sektörümüzün değil, ülkemizin ekonomisinin gerçekten belli bir trendi takip edeceği bir yapıya bürünmesini destekliyoruz.

Hayalimiz 90 milyona varan genç nüfusuyla, yılda 2-2,5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmak. Ayrıca yeni üretim yatırımlarının çekilmesiyle 2,5-3 milyonluk üretimin elde edilmesi; bu üretimin de 3/4 ’ünün ihraç edileceği lider bir sektörün oluşması gibi bir hayalimiz var.

Bunlar, sağlıklı bir mali disiplinle, özel sektörün gerçek temsilcilerinin, akademisyenlerinin, uzmanların ortak bir zeminde buluşarak hedef birliğine varmasıyla mümkün olabilir. Oluşturulacak stratejinin ciddiyetle takip edilmesiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründe öncü olması hayal değil, ulaşılabilecek hedeflerdir.”