Renew ile fabrika garantili ikinci el dönemi başladı

96 kontol noktası va 12 aya kadar garanti sunan Renew ikinci el otomobillerin de güvenle yolda olmasını, otomobillerini değiştiremeyen, yenilemekte zorlanan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Sistem ilk etapta Clio 4, Clio 5 ve Megane Sedan modelleri için çalışacak ardından daha farklı markalara ve modellere de hizmet verileceği açıklamalar arasında.