Renew ile fabrika garantili ikinci el dönemi başladı
Daha önce de bu sayfalarda ön bilgisini verdiğim, Renault Group’un yeni kimliği Renew ile ikinci el faaliyetlerini büyütüyor. Renew Refactory, Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ikinci el yenileme bölümüyle 56 satış noktasından gelen talebe göre otomobilleri yenileyecek.
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96 kontol noktası va 12 aya kadar garanti sunan Renew ikinci el otomobillerin de güvenle yolda olmasını, otomobillerini değiştiremeyen, yenilemekte zorlanan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Sistem ilk etapta Clio 4, Clio 5 ve Megane Sedan modelleri için çalışacak ardından daha farklı markalara ve modellere de hizmet verileceği açıklamalar arasında.