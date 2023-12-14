Taşıt Takas Sistemi e-Devlet’e entegre edildi

Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlanması dolayısıyla Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti. Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, toplantıda yaptığı açıklamada, Taşıt Takas uygulamasının hayata geçtiği 2020 yılından bugüne 6 bin 604 adet işlemde toplam 2 milyar 554 milyon liralık alım-satım işlemine olanak tanıdığını dile getirdi.

Taşıt Takas sistemi ile taşıt mülkiyet hakkının ve alım satım bedelinin karşılığı olan nakit, aynı anda el değiştiriyor. Satıcı ve alıcı karşılıklı olarak bir aracın satış işlemi için uzlaşma sağladığında, satıcı Taşıt Takas Sistemi'nde süreci başlatıyor. Satıcı, ilgili tüm satış bilgilerini girerek güvenli bir dijital kayıt oluşturduktan sonra sistem, noter tarafından onaylı ve kişiye özel bir "Referans Numarası" veriyor ve bu numara hem alıcıya hem de satıcıya gönderiliyor. Alıcı, Taşıt Takas sistemine erişmek ve satın alma işlemini onaylamak için bu "Referans Numarasını" kullanıyor.