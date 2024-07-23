Tedarikçisini sel vurdu: Porsche'nin hisseleri düştü

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yıl sonu hedeflerini güncelledi. Şirket, alüminyum parça sıkıntısının bazı modellerin üretimini durdurmasına neden olabileceğine dikkat çekti Bu durum özellikle Çin'de yavaşlayan satışlar üzerinde baskıyı artırıyor.

CNBC-E'nin aktardığı habere göre, şirket yıl sonunda yüzde 15'e yakın bir satış getirisi bekliyor. Bu oran daha önce yüzde 17 seviyesindeydi.

Şirketin hisseleri yapılan açıklamaların ardından yüzde 5,1 düşüş yaşadı.

Porsche, 2024 mali yılı için satış gelirinin 39 milyar euro ile 40 milyar euro arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, daha önceki 40 milyar euro ile 42 milyar euro arasındaki beklentinin aşağı çekildiğini belirtti.

Porsche, yaşanan tedarik sıkıntısında önemli bir Avrupa tedarikçisinin üretim tesisinin sular altında kalmasının etkili olduğunu söyledi. Bu sorun, tüm Porsche modellerindeki alüminyum bileşenleri doğrudan etkiledi.

İsviçre de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi son haftalarda önemli sel felaketleri yaşadı. Yaşanan sel, üretimi de etkiledi.

Tedarikçinin mücbir sebep ilan etmesinden sonra araç üretimi birkaç hafta etkilenebilir.

Morgan Stanley analisti Javier Martinez de Olcoz Cerdan, Porsche'deki sorunların diğer otomobil üreticilerini de etkileyebileceğini söyledi.

Porsche, altı aylık sonuçlarını 24 Temmuz'da açıklayacak.