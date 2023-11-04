Tesla'dan büyük indirim! 'Hemen teslim' araçlar 300 bin TL ucuza satılıyor... İşte Model Y fiyatları

Tesla, 'hemen teslim edilebilir' notuyla listelediği çok sayıda araçta indirime gitti. Şirketin web sitesinde farklı renk seçeneklerindeki yaklaşık 50 araç indirimli fiyattan satışa sunuldu.

Model Y Long Range model araçlar beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenkleriyle alıcı bekliyor.

Araçların en ucuzu 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Böylece otomobiller ortalama 250 - 300 bin lira indirimli olarak satışa sunulmuş oldu.