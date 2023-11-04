Tesla'dan büyük indirim! 'Hemen teslim' araçlar 300 bin TL ucuza satılıyor... İşte Model Y fiyatları
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi, envanterindeki birçok aracında indirime gittiğini açıkladı.
Tesla, 'hemen teslim edilebilir' notuyla listelediği çok sayıda araçta indirime gitti. Şirketin web sitesinde farklı renk seçeneklerindeki yaklaşık 50 araç indirimli fiyattan satışa sunuldu.
Model Y Long Range model araçlar beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenkleriyle alıcı bekliyor.
Araçların en ucuzu 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Böylece otomobiller ortalama 250 - 300 bin lira indirimli olarak satışa sunulmuş oldu.