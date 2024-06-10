TİM’den Toyota Türkiye’ye ihracat ödülü

2023 yılında 4,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu başarısıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladı. Sakarya’daki fabrikasında yüksek kaliteli araçlar üreterek dünya çapında birçok ülkeye ihracat yapan şirket, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektördeki liderliğini pekiştirmeyi başardı.

308 milyon Euro’luk yatırım

Geçtiğimiz yıl, otomotiv endüstrisine ve sürdürülebilir geleceğe yönelik büyük bir adım atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında Türkiye'nin ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobili olan yeni nesil Toyota C-HR'ın üretimine başladı. Bu önemli adımla, Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir başarıyla taçlandırdı. Ayrıca, yeni batarya üretim hattını devreye alarak Toyota Avrupa organizasyonunda batarya üreten ilk fabrika oldu. 308 milyon Euro'luk yatırım ile üretimine başlanan yeni model, Toyota’nın Avrupa’daki elektrifikasyon dönüşümünde kritik bir rol oynuyor. Bu yatırımla birlikte şirketin Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 2,5 milyar Euro’ya ulaştı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni nesil Toyota C-HR ile Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yeni ihracat pazarlarına açılarak Türkiye’nin otomotiv ihracatında önemli bir yer edindi. Yeni PHEV batarya hattı ve çevre dostu su bazlı plastik boya hattı ile ileri teknolojiyi devreye alan şirket, mevcut C-HR ve Corolla modellerini yüksek verimlilik ve kalitede üretmeye devam edecek.

‘’Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz’’

Bu başarının sadece şirketin değil, aynı zamanda Türk otomotiv endüstrisinin de uluslararası arenada ne kadar güçlü bir konuma geldiğinin bir kanıtı olduğunu belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin şunları söyledi; ‘’Bu ödül, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak yıllardır süregelen özverili çalışmalarımızın ve yenilikçi üretim anlayışımızın bir göstergesi. Üretim ve ihracat süreçlerimizde kalite ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Şirketimiz, Sakarya’daki fabrikasında yüksek kaliteli araçlar üretmeye ve global pazarlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Çalışanlarımızın emeği ve bağlılığı, bu başarıdaki en büyük paya sahiptir. Aynı zamanda, çevre dostu üretim teknolojilerine yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik odaklı yenilikler, Toyota’nın global vizyonuna uyumlu bir şekilde ilerlememizi sağlıyor.’’