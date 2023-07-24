Togg devrialem yapacak

Togg'u ilk Azerbaycan, daha sonra Özbekistan ve Türkmenistan'a götürdüklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan devlet liderlerine teslim ettiklerini kaydetti. Bakan Kacır, Togg'u gelecek dönemde Türk teşkilatının diğer üyelerine de teslim edeceklerini kaydetti. Kacır, "Cumhurbaşkanımız ziyaretlerinde hangi ülke liderlerine Togg hediye edilmesi konusunda takdirde bulunursa biz de onun gereğini yapacağız.

Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesi ve şimdi bu başarı hikayesinin dünya kamuoyuna sunuluyor olması Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir husus. Biz Togg'u dünya liderleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçlıyoruz. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız" diye konuştu.

"Mikro uydularda da hızlanacağız"

Alçak yörünge uydularının da önemli bir fırsat oluşturduğunun altını çizen Kacır, Türkiye'de birkaç özel sektör girişiminin halihazırda bu konuda gayret gösterdiğini aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladıkları mutabakat zabıtlarından birinin uzaya erişim alanında olduğuna dikkat çeken Kacır, "Uzaya milli imkanlarımızla erişimi de çok değerli görüyoruz. Buna yönelik bir iş birliğini üçüncü ülkede gerçekleştirme imkanını da BAE ile birlikte konuşuyoruz” dedi.