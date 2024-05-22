TOGG için 800 bin TL 0 faizli kredi kampanyası uzatıldı

Togg T10X V1 Uzun Menzil seçeneğini almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek. Sıfır faizli kredi seçeneğinde vade 12 ay olarak belirlendi.

Togg’un X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere kampanyanın 26 Mayıs’a kadar uzatıldığı belirtildi. Togg’un 30 ay vadeli kredisinde ise faiz oranı yüzde 1,99.

Togg T10X V1, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.