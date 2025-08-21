Togg T10F ilk defa Alman plakasıyla görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10F modelinin ön siparişlerini eylül ayında başlatmayı planlıyor.

İlk etapta satışlar Almanya'da yapılması, daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması planlanıyor. Togg'un T10F modeli için gerçekleştirilen reklam çekimlerinde araca ilk defa Alman plakası takıldı.

45-50 bin Euro civarında satışa çıkacak

Almanya'nın Hamburg sokaklarında trafiğe kapalı alanda gerçekleşen reklam çekimlerinde Togg ilk defa Alman plakasıyla kameralara yansıdı. Ülkede satışların sene sonunda başlaması öngörülüyor

NTV'de yer alan habere göre, Stuttgart tescilli S TG 480E plakalı Togg T10F'in Almanya'da 45-50 bin Euro civarında fiyatlarla satışa çıkabileceği kaydedildi.

Togg T10F'in özellikleri

Togg, ikinci modeli T10F, 600 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor. Ayrıca, hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya, 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de göz dolduran model, dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.