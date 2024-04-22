Togg-Tesla rekabeti nereye gidecek?

Volkan DEMİRKUŞAK

Bu hafta Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin yani biz otomobil gazetecilerinin oluşturduğu yılın otomobili ödülleri için belirlenen adaylardan biri olan Togg T10X’i kullanmak için Gemlik Kampüs’e gittik. Şu ana kadar kullanma imkânım olmamıştı. Bundan sonra çok daha fazla kullanacağımızı Togg iletişim ekibinden öğrenmek de güzel oldu. Otomobille ilgili detayları, yenilikleri zaten sizler biliyorsunuz onları tekrar yazmak olmaz. Bir gün daha detaylı inceleyeceğimiz videolar da çekeriz, Togg ekibi tek tek notlarımızı yorumlarımızı aldı zaten. Ama multimedya ekranını övmeden geçemeyeceğim, gerçekten fonksiyonel, bir ara kendimi Migros aplikasyonunda dolaşırken gördüm.

T8X için ekip sabırsız

En çok satılması gündemde olan B segmenti model T8X için tüm ekip sabırsızlanıyor. Hem daha ekonomik hem de T10X tecrübesinin getirdiği birikim T8X için umut yeşertiyor. Rakamların hızlıca yükselmesi dileğiyle, kamudaki tüm araçların Togg olmasından daha büyük bir dileğim yok. Kimse de kusura bakmasın hem konforlu hem teknolojik mis gibi tüm devlet erkânı binsin isterim.

Türkiye için en ucuz Tesla

Öte yandan aynı hafta içerisinde bir diğer ilginç haber de şu. Bir dostum gece bana mesaj attı; “Volkan gece 3’te ne açıklanacak elektrikli araçlarla ilgili?” diye sordu. Ben de bir anda boş bulundum acaba yeni vergi mi derken kokusu çıktı. Tesla Türkiye ekibi büyük bir başarıyla Türkiye’nin kötü vergi sistemine uyabilecek bir çözüm bulmuşlar ve Tesla Model Y’ye ulaşılabilir bir versiyonu Türkiye’ye getirmişler. Model Y’nin arkadan itişli versiyonu bugünden itibaren KDV ve ÖTV dâhil 1 milyon 791 bin 451 TL başlangıç fiyatı ve 455 km menzil (WLTP) ile satışa sunuluyor. 0-100’ü 7,5 saniye olan yeni Tesla Model Y ile mevcut Model Y müşterileri üzülür mü onu bilemedim. Üstüne Tesla ekibi, bir üst dilime girmeden ne kadar bu otomobili tutar o da ayrı bir soru. Ama nihayetinde Tesla Global ekibini ikna edip Türkiye’ye özgü bir model geliyor olması Tesla Türkiye ekibinin başarısı ve ülkeye güvenidir. Tebrikler... Tesla- Togg rekabeti bakalım yılsonunda nasıl şekillenecek?