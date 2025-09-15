Togg’un yeni modeli T10F bugün satışa çıkıyor

Türkiye’nin otomotivdeki yerli markası Togg, yeni modeli T10F’yi bugün Türkiye’de satışa sunacak. Model, 29 Eylül’de Almanya’da kullanıcılarla buluşacak.

Mardin ve Urla tonlarının eklenmesiyle renk seçeneği 9’a çıkarılan T10F, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde sergilenmeye başladı. Teknolojik donanımı, modern tasarımı ve artırılmış menziliyle öne çıkan model, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Güvenlik testlerinden tam not

Togg, kısa süre önce EURO NCAP güvenlik testlerinden 95 puanla en yüksek seviye olan 5 yıldızı aldı. T10F de bu güvenlik performansını ileriye taşıyarak, markanın küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik özellikler

T10F, üç farklı teknik versiyonla pazara sunulacak:

* RWD standart menzil (arkadan itiş)

* RWD uzun menzil (arkadan itiş)

* Çift motorlu AWD (dört çeker)

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyonu, iki batarya seçeneğiyle 350+ km ve 600 km menzil sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyonunun ise 530 km menzile ulaşması öngörülüyor.

Standart menzilli modelde 52,4 kWh, uzun menzilli modelde ise 88,5 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Togg’un “akıllı cihaz” vizyonuyla geliştirilen T10F, sürekli internet bağlantısı, uzaktan yazılım güncellemeleri ve akıllı yaşam çözümleriyle kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.