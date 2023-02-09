Dünyanın en çok otomobil satan markalarından Toyota'nın karı beklentilerin üzerine çıktı. Toyota 2022 yılının üçüncü çeyreğinde karını yüzde 22 artırdı.

Yendeki güç kaybı ve çip krizinin bir nebze de olsa hafiflemesiyle birlikte şirket 956,7 milyar yen faaliyet karı elde etti.