Toyota 2026'ya kadar 10 yeni elektrikli araç modeli üretmeyi planlıyor

Şirketin teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) Hiroki Nakajima yaptığı açıklamada Toyota'nın aynı zamanda elektrikli araçlara odaklanacak yeni bir birim kuracağını ve 2026'ya kadar yılda yaklaşık 1.5 milyon elektrikli araç üretmeyi hedeflediğini belirtti.