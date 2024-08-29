Toyota'nın üretimi 6 aydır düşüyor

Japon otomotiv devi Toyota, küresel üretiminin temmuz ayında da düştüğünü açıkladı. Böylece şirketin üretimdeki düşüşü altıncı ayına girmiş oldu.

Şirket düşüşün önceki aya göre göre daha az olduğunu duyurdu. Haziranda Toyota'nın üretimi yüzde 4 azalmıştı.

Toyota'nın temmuzdaki üretimi bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 1 oranında düşüş kaydetti.

Toyota, Haziran 2024 boyunca 812 bin 191 adet araç üretirken, Temmuz 2024'te 804 bin 610 adet araç üretti.

Pazarlar bazında bakıldığında ise Çin'deki üretim yüzde 6, Tayland'daki üretim ise yüzde 13 azaldı.

Toyota'da üretim gibi satış da düştü

Küresel satışlar, ABD ve Çin gibi önemli pazarlardaki düşüşlerle yaklaşık yüzde 1 geriledi.

ABD'deki satışlar, geçen yıla göre daha az satış günü olmasından etkilendi. Ayrıca Grand Highlander ile Lexus TX spor arazi araçlarının hava yastığı sorunu nedeniyle üretim ve teslimatının durdurulması da düşüşte etkili oldu.

Çin'deki satışlar ise Çinli otomobil üreticileri tarafından satılan elektrikli araçlar ve plug-in hibritlere geçişin yabancı otomobil markaları üzerindeki baskısının devam etmesi nedeniyle geriledi.

Toyota'nın küresel satış ve üretim arasında şirketin çatısı altındaki Lexus lüks markasını da yer alıyor.