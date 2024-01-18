Türkiye'nin çekici ihracatı üç yıl üst üste rekor kırdı

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık dış satımla tamamlayan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

İhracat, otomotiv endüstrisinin alt ürün grubu olan çekicide ise geçen yıl 2022'ye göre yüzde 22,15 artarak 1 milyar 761 milyon dolardan 2 milyar 151 milyon 74 bin dolara yükseldi.

Sektörün çekicide geçen yıl ulaştığı bu dış satım tutarı, 2022'de elde edilen rekorun ardından Cumhuriyet tarihinin yıllık bazdaki en yüksek ihracat tutarı oldu.

Çekici ihracatı 2021'de de 2020'ye kıyasla yüzde 68 artarak 1 milyar 28 milyon 981 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İlk sıradaki Fransa'ya ihracat yüzde 65,8 arttı

Geçen yıl 67 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye çekici ihracatı yapıldı.

Sektör temsilcileri, geçen yıl en fazla ihracatı Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım, 2022'ye kıyasla yüzde 65,8 artarak 211 milyon 119 bin dolardan 350 milyon 56 bin dolara çıktı.

Geçen yıl Almanya'ya yapılan çekici ihracatı ise 2022'ye göre yüzde 16,89 artışla 279 milyon 743 bin dolardan 327 milyon 15 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Polonya'ya dış satım yüzde 12,66 artış kaydederek 221 milyon 717 bin dolardan 249 milyon 807 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde dördüncü sırada yer alan İspanya'ya çekici ihracatı yüzde 30,87 artışla 214 milyon 61 bin dolara, beşinci sıradaki İtalya'ya ihracat da yüzde 27,84 artışla 193 milyon 838 bin dolara yükseldi.

Çekici ihracatının yüzde 62'si 5 ülkeye yapıldı

Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve İtalya'ya yapılan dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 62'sini oluşturdu.

Çekici ihracatında Belçika 190 milyon 318 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık 86 milyon 421 bin dolarla yedinci, Slovenya 72 milyon 585 bin dolarla sekizinci, Hollanda 72 milyon 513 bin dolarla dokuzuncu ve Portekiz 57 milyon 728 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

2022'de hiç ihracat yapılmayan Kolombiya, ABD, Marşal Adaları, Gabon, Özbekistan ve Fildişi Sahili'ne de geçen sene çekici satıldı.