Uzmanlar uyardı: Araç bakımında zam dalgası yolda

İran savaşı sonrası küresel petrol arzında yaşanan sıkıntılar yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, araç bakım maliyetlerini de vurdu. Uzmanlar, motor yağı tedarikinde yaşanabilecek daralma nedeniyle yağ değişim ücretlerinin 2026 boyunca ciddi şekilde artabileceği uyarısında bulunuyor.

Akaryakıttan sonra sıra motor yağına geldi

2026 yılında özellikle İran savaşı sonrası enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. ABD’de benzin fiyatları son 4 yılın zirvesine çıkarken, şimdi de motor yağı krizinin kapıda olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcilerine göre Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunları ve bölgedeki rafinerilerde meydana gelen hasarlar, küresel yağ üretimini baskı altına aldı.

Uzmanlar, bu durumun yalnızca yakıt maliyetlerine değil, rutin araç bakım giderlerine de zam olarak yansıyacağını ifade ediyor. Özellikle motor yağı fiyatlarında yaşanacak artışın servis ücretlerini yukarı çekmesi bekleniyor.

Otomotiv sektörü çözüm arıyor

Haberde yer alan bilgilere göre ABD’li yağ üreticileri ve otomotiv sektörü temsilcileri, yaşanabilecek tedarik sıkıntılarına karşı hükümet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak ABD Enerji Bakanlığı’nın mevcut kriz üzerinde sınırlı etkisinin bulunduğu ifade edildi.

Bazı üreticilerin sürücülere daha yüksek viskoziteli yağ kullanımını önerdiği, bazı çevrelerin ise yağ değişim aralıklarının uzatılmasını gündeme getirdiği aktarıldı. Ancak uzmanlar, araç üreticisinin önerdiği yağ tipinin dışına çıkılmasının motor performansı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.