Xiaomi’nin yeni SU7 hamlesi: Ön sipariş süreci başladı

Xiaomi, yeni nesil SU7 elektrikli sedan modelini Nisan 2026’da piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, güncellenen SU7 için ön sipariş sürecinin Çarşamba günü itibarıyla başladığını bildirdi.

Ön satış süreci başladı

Xiaomi’nin ilk geniş kitlelere hitap eden elektrikli otomobili olan SU7’nin yenilenen versiyonu Çin’de satış öncesi talep toplamaya başladı. Resmi fiyat listesine göre, modelin giriş seviyesi yaklaşık 229.900 yuandan (yaklaşık 32.900 dolar) başlarken, en üst donanım seçeneğinin fiyatı 309.900 yuan seviyesine kadar çıkıyor.

İlk başarı hedef oldu

Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, yeni SU7’nin Nisan ayında tanıtılacağını belirterek, modelin 2024’ün başında pazara çıkan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan ilk SU7’nin başarısını temel aldığını ifade etti.

Xiaomi tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncellenen sedan tüm versiyonlarda daha uzun menzil, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve ileri sürücü destek sistemleri ile sunulacak.

Öte yandan şirket hisseleri, Çarşamba günü genel piyasa eğilimine paralel olarak yüzde 1,3 değer kaybetti.