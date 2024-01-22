Yakışıklı kurye

Ford Otosan’ın Romanya Craiova fabrikasında üretilen, Türk tasarımcı ve Türk mühendislerinin önemli katkılarıyla ortaya çıkan bir modeli Ford Transit model ailesinin küçük ferdi Tourneo Courier ve Transit Courirer modellerini kullanmak için İspanya Barcelona’ya gittik.

4.3 metrelik şehirli ticarinin hem camlı hem de ticari versiyonları satılacak. 1.0 manuel 100 HP, 1.2 125 HP otomatik benzinli ve 1.5 litrelik 100 HP’lik dizel motorlarla gelecek olan yakışıklı ticaride binek Ford modellerindeki sürüş hissi, donanımlar ve yeniliklerden ciddi benzerlikler ortaklıklar var.

Tamamen yenilenen tasarımla yüzde 25 daha fazla yük hacmi, ilave taşıma kapasitesi ve dikkat çekici güçlü hatlarla SUV’dan ilham alan bir dış tasarım bulunurken, güvenlik açısından da gelişmiş. Yeni nesil Transit Courier, Platin Euro NCAP ödüllü ileri sürücü destek sistemleri ve Ford Pro bağlantılı hizmet desteğiyle öne çıkıyor.

Elektriklisi de gelecek

Benzinli ve dizel modellerin üretimi halen Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında devam ediyor; elektrikli E-Transit Courier modeli için siparişler 2024’ün ilerleyen aylarında açılacak.

Multimedya yönünden de selefine oranla çok daha gelişmiş özellikler sunan Courier’de kablosuz CarPlay, şarj tablası, gündüz farları, bolca saklama alanı, alçak yükleme eşiği gibi detaylar da var. 490 milyon euroluk Romanya yatırımıyla birlikte geleceğe elektrikle bakan Ford Otosan E- Transit Courier ile de ticari hayatta farklı beklentilere hitap etmeyi amaçlıyor. Yeni Transit Courier; Trend, Deluxe, Active Titanium seçenekleriyle sunuluyor. Bagaj hacminin yüzde 44 oranında artırılmış olması artı noktalardan.

Lansmanda sohbet etme imkanı bulduğumuz Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk Türk mühendisi ve tasarımcılarının rolünün altını çizerek, böyle bir üretimde kendi imzaları olduğundan ötürü çok mutlu olduklarını dile getirdi.