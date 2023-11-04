Yeni nesil Toyota C-HR PHEV'de gelecek yıl 140 bin üretim hedefleniyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki fabrikada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni'nin ardından Toyota yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni nesil C-HR hakkında detaylı bilgiler paylaşan Şahin, "Gelecek yılki üretimimiz 140 bin. Bu yıl da yeni başladık. Yıl sonuna kadar 2,5 aylık sürede 35-40 bin C-HR üreteceğiz." dedi.

Malzeme tedariki konusunda bir sorun yaşamadıklarını, üretimi etkileyen bir durum olmadığını belirten Şahin, yeni nesil C-HR'ın iç pazarda yakında tanıtımının yapılacağını, gelen talebi karşılamayı arzuladıklarını ifade etti. Şahin, fabrika üretiminin yüzde 90'ının ihraç edildiğini aktaran Şahin, Avrupa'da C-HR'ın bilinirliğinin ve müşterisinin çok olduğunu, halihazırda bekleyen müşterilerin bulunduğunu kaydetti.

"Ürettiğimiz bataryaların kalitesine güveniyoruz"

Araçta kullanılacak bataryanın üretiminden bahseden Şahin, "Batarya üretim hattı otomobil üretim hattına pek benzemiyor. Batarya, çok daha hassas, güvenli ve dikkatli yapılması gereken bir süreç. Hattımızı planlarken öyle bir hat yaptık ki bir boyahane kadar toz hassasiyetine önem verdik, tamamıyla tozdan izole edilmiş bir süreç dizayn ettik. Hiçbir riske maruz kalmayacak şekilde üretim planlamasını, tasarlamasını yaptık. Ürettiğimiz bataryaların kalitesine güveniyoruz çünkü bu hattı tasarlarken çok dikkat ettik, hiçbir yatırımdan kaçınmadık." diye konuştu.

Firmanın Sakarya'daki fabrikasının yüzde 100 Toyota sermayesi olduğuna işaret den Şahin, "Toyota'nın böyle bir aracı, global ölçekte sadece Türkiye'de üretmesi ve buradan 150 ülkeye ihraç etmesi, bu pazarlara ilave pazarlar katması, aslında bize olan güvenin, dolaylı olarak Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Şahin, üretimdeki yerlilik oranına değinerek, şunları kaydetti: "Yerlilik oranı hacim bazında yüzde 90, değer bazında da yüzde 50'nin üzerinde. Her yeni tasarladığımız araçta yerlilik oranını artırıyoruz. Her yeni projeyle Türkiye'ye yeni firmalar kazandırıyoruz, yeni parçaları Türkiye'de üretiyoruz. Dolayısıyla yerlileşme konusunda Toyota, herkes ne kadar yerliyse biz de o kadar yerliyiz, fazlasıyla yerliyiz, ayrıca da milliyiz."

Şahin ayrıca, üretim sürecinde çip kaynaklı herhangi bir sıkıntı ön görmediklerini sözlerine ekledi.

"C-HR'ın bizim için çok kıymetli"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt da C-HR'ın kendileri için çok kıymetli olduğunu, aracın Türkiye'de ilgi gören bir model olduğunu ifade etti.

ÖTV teşviki kapsamına girmesi nedeniyle 1.8 hibrit motorlu araçların gözde olduğunu belirten Bozkurt, "Yenilenmiş C-HR, bir öncekine göre müşteri taleplerine karşılık bulmuş bir dizayn olarak çıktı. O nedenle daha önceki satış performansının çok üzerinde bir satış adedi bekliyoruz. Avrupa sınırları içerisinde üretilecek olan ilk Toyota Plug-in hibrit aracı. Özellikle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında her şeyin en güzelini hak eden güzel ülkemizde üretilecek olmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Toyota Türkiye'nin satış rakamlarından bahseden Bozkurt, salgın öncesinde pazar paylarını yüzde 12'lere kadar çıkardıklarını ancak salgının etkisiyle pazarda dördüncülükten dokuzunculuğa gerilediklerine işaret ederek, "Çip krizi ve lojistikle ilgili sıkıntıların giderildiği şu ortamda, ekim ayında yeniden iyi bir çıkışla orijinal pozisyonumuza hatta onun bir tık üzerine döndük ve geçtiğimiz ay pazarı 3'üncü olarak kapattık." dedi.

Toplantıda, Toyota Motor Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata, Toyota Avrupa İcradan Sorumlu Başkanı Matthew Harrison ve Toyota Avrupa C-HR başmühendisi Toshei Kanei de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toyota yöneticileri, daha sonra yeni nesil C-HR'ı basın mensuplarına tanıttı.