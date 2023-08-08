Yeni Renault Megane E-Tech satışa çıktığı gün bitti

Elektrikli DNA’sını hem sürüş hem de tasarım öğeleriyle birleştiren Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, Türkiye’de yoğun ilgiyle karşılandı. Ön siparişe sunulan 250 araç büyük bir hızla tükendi.

Yeniden ön siparişe açıldı

250 adedi daha ön siparişe açılan Iconic versiyona sahip Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin ilk kullanıcılarından biri olmak için fırsat devam ediyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250.000 TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli özellikleri

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0'dan 100 km/s’ye 7,4 saniyede ulaşıyor.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada %80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle ağustosta Türkiye yollarında olacak.