Otomotivde haziran rekoru! İhracat 3,4 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv sektörü, haziran ayında ihracatta tarihi bir başarıya imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bu rakam, otomotivin haziran ayları içindeki en yüksek ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte ihracat yüzde 13 arttı

Haziran ayında Türkiye ihracatında liderliğini sürdüren sektör, toplam ihracattan yüzde 16,6'lık pay aldı. Yılın ilk altı ayında ise ihracat yüzde 13 artarak yaklaşık 20 milyar dolara (19 milyar 987 milyon dolar) ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak haziran ayında ulaştığımız 3,4 milyar dolarlık ihracat, sektörümüzün tarihi haziran rekorudur. Yılın ilk yarısında ise 20 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmimiz ile Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Haziran ayında özellikle çekici ihracatında üç haneli artış görülürken, tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme kaydettik. Almanya’ya yüzde 74, Belçika’ya yüzde 92, Romanya’ya yüzde 55 ve Slovenya’ya yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşanması da Avrupa pazarında gücümüzü artırdığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çekici ihracatında beş kat artış

Ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı haziran ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 96 milyon dolara çıkarken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar kategorisi yüzde 59 artışla 626 milyon dolara ulaştı. Otobüs, minibüs ve midibüs grubunda ise yüzde 66'lık artışla 293 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. En dikkat çeken artış ise çekiciler grubunda yaşandı; bu kalemde ihracat yüzde 504 artarak 180 milyon dolar oldu.

Avrupa pazarında güçlü performans

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 556 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 74 arttı. Fransa'ya ihracat yüzde 36 artışla 429 milyon dolara, Birleşik Krallık'a ise yüzde 2 artışla 330 milyon dolara yükseldi. Belçika’ya yüzde 92, Romanya’ya yüzde 55, Slovenya’ya ise yüzde 57 oranında artış kaydedildi.

AB'nin payı yüzde 74'ü geçti

Ülke grupları açısından bakıldığında, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 42 artarak 2 milyar 527 milyon dolara ulaştı. AB'nin otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 74,2 olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 11, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne (NAFTA) yüzde 42, diğer Amerikan ülkelerine ise yüzde 94 oranında yükseldi. Buna karşın Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 38 oranında geriledi.