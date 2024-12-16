Özgür Demirtaş’tan turizm sektörü için kripto para önerisi

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, turizm sektöründeki sıkıntıların aşılması için kripto para kullanımının önü açılması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, artan TL değeri ve Rus ekonomisinin zayıflamasının turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, kripto para ile ödeme kabul edilmesinin sektöre yeni turistler çekebileceğini belirtti.

Kripto parayla ödemeyi kolaylaştırın!

Demirtaş’ın önerileri arasında, turizm işletmelerinin kripto para ile ödeme alabilmesinin sağlanması, bakanlık tarafından yönetilen cüzdanlarla ödeme alabilen cihazların dağıtılması ve kurumların bu ödemeleri hangi para birimiyle tutacaklarına karar verebilmesi yer aldı. Ayrıca, kripto paranın kara para aklama gibi suçlarla ilişkilendirilen yanlış anlayışlara karşı eğitici çalışmalar yapılmasının önemine değindi.

Demirtaş, kripto para ile yapılan ödemelerin takibinin mümkün olduğunu belirterek, bu sistemin şeffaflık sağlayacağına ve sektöre katkı sunacağına dikkat çekti. Bu önerilerin hayata geçmesi durumunda Türkiye’nin küresel turizm pazarında önemli bir adım atabileceği ifade edildi.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Hükümete Turizm Sektörü ile ilgili bir önerim var:

1) Turizm Sektörü artan TL değeri ile birlikte zorlanıyor.

2) Rus Ekonomisinin kötü olması zorluğa tuz biber oluyor.

3) Yeni (para harcayacak) Turist çekilmesi zorunlu. Teklifim şu şekilde:

A) Bu yaz turizmde işletmelerin Kripto para ile ödeme almasının önü açılmalı.

B) Bakanlığın yönetiminde olan cüzdanlar serisine ödeme alabilecek cihazlar kurumlara dağıtılmalı. Kurumların her birinin adresi olmalı.

C) Kurumlar bu cihazlar ile BTC ile alacakları ödemeleri BTC olarak mı, Dolar olarak mı, TL olarak mı tutmaya karar verebilmeli.

D) Kripto para, "Kara Para Trafiğinde kullanılıyor" gibi kulaktan dolma cümlelere karşı insanlar eğitilmeli. Kara Para trafiğinde ilk sırada Kağıt Para var. İkinci sırada değerli metaller... Kripto ilk iki de bile değil.

E) Kripto ile ödeme "takip edilebilir". Dolayısı ile kurum gelirlerinin şeffaflığı açısından önemli. Kripto ile ödeme alınabilmesi sayesinde, Dünyada Kripto ekosisteminde olanların turist olarak ülkeye çekilebilmesinin önü açılır.

Ülkenin iyi bir reklamı olur. Hayata geçerse sevinirim.