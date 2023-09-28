Özlem Süer 2024 koleksiyonu yeni sezonda gelin adaylarının favorisi

“Hepimiz kendi hikayelerimizin anlatıcılarıyız. Biz de geleceğin hikaye anlatıcılığını çok önemseyerek eğilimleri, akımları yakından incelemeye ve projeler üretmeye çalışıyoruz” diyen Özlem Süer, her bir bireyin geleceğin kolektif konseptine yaratıcı katkı sağladığında dünyanın daha doğru noktalara ulaşacağı inancında. Motivasyonlarının, insanlık adına pozitif düşünce üreterek nesneler dünyasında tasarım yapmak olduğunu dile getiren Özlem Süer sorularımızı şu şekilde cevapladı:

Özlem Süer neler yapıyor, yeni projeler geliyor mu?

Yeni sezon koleksiyonları, kapsül koleksiyonlar, enerjimizi yeni deneyimlere ve projelere açarken markamızın sezon koleksiyonlarını geliştirmeye ve ilerletmeye devam ediyoruz. Pandemi başlangıcı ile beraber O-Day koleksiyonunu ortaya çıkardık. Bu koleksiyon lüksü kullanıcıya daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu koleksiyonu da sürekli güncelliyoruz. Özellikle yeni kumaş dokularına odaklanıp rahat ve günlük kullanıma uygun özel parçalar çıkarmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin yoğun ilgisi ile beraber çeşitlenen koleksiyonumuz günden güne büyüyor. Özlem Süer White 2023 Gelinlik Koleksiyonu’nda duygular ve romantizm ağır basıyor. 2023 yılında hem daha çağdaş hem de retro ve ihtişamlı gelinlikler ve davet kostümleri tasarladık.

Bu arada 2024 Uluslararası fuarları, dünya moda merkezlerinde çalıştığımız showroomlar, 2025 İntercolor (Dünya Renk ve Konsept Birliği) hazırlıkları yani zamanı önceden yaşamak ve hissetmek, tahminler yaratmak işimizin diğer parçaları.

Tasarımcı olmak isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Öncelikle akademik eğitimlerine doğru seçimlerle başlamalı ve süreci sektör farkındalığı ile birlikte götürmeliler. Bu rekabetçi endüstrinin kapısına adım atmak için umutlu moda tasarımcılarının bir lisans programı aracılığıyla becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bir fikirden tasarım nesnesine/ürüne/giysiye kadar bir tasarımı yürütmek için gereken becerileri keskinleştirmek adına gençlerin akamedik performansları dışında pratik yani sektörel deneyim yapmaları öncelikli önerimiz…

Moda endüstrisinin yaratıcı yeteneğinin arkasında, bir markayı ayakta tutmak için gereken iş zekâsı da ayrı bir önemdedir. Alanın yaratıcı yönünü öğrenmenin yanı sıra, öğrenciler, özellikle kendi moda markalarını kurmak istiyorlarsa, perde arkasında neler olup bittiğine aşina olmalıdırlar. Bunlarla birlikte geleceğin tasarımcılarının yeteneklerini, becerilerini ve yaratıcı duyarlılıklarını gösteren bir portfolyo oluşturmaları gerekiyor.

Ve en önemlisi bir tasarımcı trendleri/eğilimleri her mecradan takip etmelidir. Trendler ve araştırmalar sayesinde ne yönde ilerlemek, hangi alanda çalışmak istediğine karar veren tasarımcı başarı basamaklarında ilerleyecektir.

Stili nasıl yorumlarsınız? Kış sezonunda hangi modelleri ve renkleri daha çok göreceğiz?

Stil, seçkilerimiz üzerinden hikayemizi oluşturmaktır. Moda dünyasında “stil” giyim, aksesuar, saç modeli ve bir kıyafeti bir araya getirme şekli gibi estetik seçimlerle kendini ifade etme biçiminin kısaltmasıdır.

Kendinizi nasıl gördüğünüz ve daha da önemlisi insanlara kendinizi nasıl yansıtmak istediğinizle ilgilidir. Fakat şu ayrımı da Yves Saint Laurent’in dediği gibi yapmak gerekir; “Moda geçici, stil ise kalıcıdır.” Stil sahibi biri moda trendlerini takip edebilir veya etmeyebilir, ancak her zaman kendi estetiğine sadık kalır.

Kişisel tarz, eğilimleri, akımları özümsemek yerine bir benlik duygusu geliştirmekle ilgilidir. 2023 için podyumların öngördüğü renk paleti ise çok sofistike; 60 ve 90’ların havası ve renk coşkusuyla geliyor bu yaz. Matcha latte, Cyber saks, mat lila, derin bordo, siyaha an kala tüm koyu tonlar… Renklerle birlikte çılgın bir denim sezonuna giriyoruz. Bunlarla birlikte elbiselerde pencere detayları, temiz kesimler ve grafik efektler , en sevdiğimiz uçuş uçuş dökümlü parçalar, retro balo etekleri, tüvit dokunuşlar bu sezonda farklı dokuları ön plana çıkararak bizimle olacak.

Evlilik hazırlığı içindekiler Özlem Süer White koleksiyonunu neden tercih etmeli? Bu sezonun gelinleri nasıl gelinlikler giyecek?

Özlem Süer olarak 2023/24 - 2024 koleksiyonumuz, gelin adaylarının enerjilerini her zamankinden daha fazla öne çıkarmak istediğimiz, maximal etkilerle adeta çoşarak tasarladığımız ihtişamlı parçaların dansı. Trendlerden de harmanladığımız tasarımlarımızda 3 boyutlu danteller, yarı transparan etkiler, omuz detayları ve farklı kumaş geçişleri üzerine zarif çiçekli ve geometrik dokunuşlar.

Sürprizli dekolteler, derin V yaka açıklıkları, asimetriyi modern yaklaşımlarda, simetriyi ise klasik etkilerde kullandık. Zamansız gelinlikler jenerasyondan jenerasyona aktarılabilen bir miras olarak görülse de bu tasarımların daha zarif görünmesini sağlayabilecek trendlerden de faydalanılabilir.

Farklı trend detayları gördüğümüz sezonda asimetrik omuz kesimlerini tül detaylarla birleştirmek ön planda. Silüette ve gelinliğin formu açısında ise feminen enerjiyi kutladığımız bir sezondayız. Bu enerjiyi ise vücuda oturan kalıplarla yansıtmak bu sezon ön planda gördüğümüz detaylar arasında. Yüksek yakalara ek olarak transparan geçişlerin kumaş üzerine yansımalarını görüyoruz. Maximal formda avangard bir dokunuş yaratmak için ise dev formlarda el yapımı üç boyutlu couture çiçeklerden faydalandık.

Yakın gelecekte markanızı dünyanın nerelerinde göreceğiz?

Kendi öykümü gerçekleştirmeyi ve kendi dünyamda bu romantizmi yaşamayı seçtim. Tüm bunları yaşarken tasarımları edinmek ve tutkuyla tercih etmek sadık güzel dostlar kazandırdı. Bu dünyanın dört bir yanından gelen dostlar Ozlem Suer House Nişantaşı, Gizia Gate mağazaları, uluslararası arenada çok özel satış noktalarında bizi bularak devam eden koca bir çembere döndü. Nitelikli ve tutkulu bir kitleyle birlikteyiz ne mutlu ki. Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Hazır giyim markamız O - DAY , davet kostümleri Pret a Couture ve gelinlik Ozlem Suer White tüm dünyada çok özel noktalarda. Dilerim bu memnuniyet ve keyifli öykü katlanarak daha da büyük ve rafine kitlelere ulaşır.

Birde son olarak O - DAY'i nasıl anlatırsınız?

Deneysel olmayı seviyoruz. Sürprizleri, doğal olanı, dekonstrüktiv eğilimleri çağdaş dokunuşla uygulamayı ise en çok seviyoruz. Origamik oyunlar, yüksek lüks duygusu veren el işi detaylar, insan elinin değdiği muhteşem zanaat parçaları yaratmak bizi bir meditasyon atmosferine sürüklüyor. Biz 2024 için avandgarde couture ve daily couture ruhun en derin hisleriyle “Wear your passion” diyoruz.