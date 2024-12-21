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Özyeğin ve Accor ‘otel yöneticisi’ yetiştirecek

Özyeğin Üniversitesi ve Accor, turizm ve otelcilik sektörüne yönelik iş birliği yaparak, “Accor Yönetici Yetiştirme Programı”nı hayata geçirdi. Programla geleceğin otel yöneticileri ve liderleri yetiştirilecek.

Dünya Gazetesi
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Özyeğin Üniversitesi ile turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektörün­de gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliş­tirmek için iş birliğine gitti. Accor Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan ni­telikli yönetici adayları yetiştirilecek.

Prog­ram ile öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkânı tanınacak. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik bir çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılan öğrenciler, sektörü yakın­dan tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu imkânlarına sahip olacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ba­rış Tan, gelişmekte olan ekonomilerde turizm ve otelcilik sektörlerinin stratejik bir önemi bulunduğunu belirterek, “Turizm, ülkelerin döviz rezervlerini artıran en önemli sektörler­den biri.

İstihdam yaratıyor, yerel kalkınmayı destekliyor, kültürel etkileşim imkânı sağlı­yor, ekonominin diğer sektörlerinde çarpan etkisi yaratıyor. Turizm ve otelcilik sektörüne yapılan yatırımlar yalnızca bugünü değil, ge­leceği de şekillendiren bir itici güç. Biz de tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak turiz­me, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli kat­kı sağlayan bir fakülteye sahibiz” dedi.

Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teo­man Alemdar da sektörle iç içe ve dönüştürü­cü bir eğitim yaklaşımını benimseyen ‘Yöne­tici Yetiştirme Programı’ çerçevesinde doğ­rudan istihdam fırsatı sunduklarını söyledi.

Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılacak

Accor Türkiye Operasyonlarından Sorum­lu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, tu­rizm ve otelcilik sektörünün yalnızca konak­lama hizmetlerinden ibaret olmadığını, ül­ke ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam yaratan stratejik bir sektör olduğuna vurgu yaparak, “Geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu program kapsamında öğrencilere pra­tik deneyim kazandırırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Accor Türkiye Yetenek & Kültür Direktörü Çiğdem Özdemir ise insan kaynağını her zaman en büyük değerleri olarak gördüklerini belirtti.