Özyeğin ve Accor ‘otel yöneticisi’ yetiştirecek
Özyeğin Üniversitesi ve Accor, turizm ve otelcilik sektörüne yönelik iş birliği yaparak, “Accor Yönetici Yetiştirme Programı”nı hayata geçirdi. Programla geleceğin otel yöneticileri ve liderleri yetiştirilecek.
Özyeğin Üniversitesi ile turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektöründe gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliştirmek için iş birliğine gitti. Accor Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli yönetici adayları yetiştirilecek.
Program ile öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkânı tanınacak. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik bir çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılan öğrenciler, sektörü yakından tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu imkânlarına sahip olacak.
Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, gelişmekte olan ekonomilerde turizm ve otelcilik sektörlerinin stratejik bir önemi bulunduğunu belirterek, “Turizm, ülkelerin döviz rezervlerini artıran en önemli sektörlerden biri.
İstihdam yaratıyor, yerel kalkınmayı destekliyor, kültürel etkileşim imkânı sağlıyor, ekonominin diğer sektörlerinde çarpan etkisi yaratıyor. Turizm ve otelcilik sektörüne yapılan yatırımlar yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir itici güç. Biz de tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak turizme, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir fakülteye sahibiz” dedi.
Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar da sektörle iç içe ve dönüştürücü bir eğitim yaklaşımını benimseyen ‘Yönetici Yetiştirme Programı’ çerçevesinde doğrudan istihdam fırsatı sunduklarını söyledi.
Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılacak
Accor Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, turizm ve otelcilik sektörünün yalnızca konaklama hizmetlerinden ibaret olmadığını, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam yaratan stratejik bir sektör olduğuna vurgu yaparak, “Geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu program kapsamında öğrencilere pratik deneyim kazandırırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Accor Türkiye Yetenek & Kültür Direktörü Çiğdem Özdemir ise insan kaynağını her zaman en büyük değerleri olarak gördüklerini belirtti.