Özyeğin ve Accor ‘otel yöneticisi’ yetiştirecek

Özyeğin Üniversitesi ile turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektörün­de gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliş­tirmek için iş birliğine gitti. Accor Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan ni­telikli yönetici adayları yetiştirilecek.

Prog­ram ile öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkânı tanınacak. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik bir çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılan öğrenciler, sektörü yakın­dan tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu imkânlarına sahip olacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ba­rış Tan, gelişmekte olan ekonomilerde turizm ve otelcilik sektörlerinin stratejik bir önemi bulunduğunu belirterek, “Turizm, ülkelerin döviz rezervlerini artıran en önemli sektörler­den biri.

İstihdam yaratıyor, yerel kalkınmayı destekliyor, kültürel etkileşim imkânı sağlı­yor, ekonominin diğer sektörlerinde çarpan etkisi yaratıyor. Turizm ve otelcilik sektörüne yapılan yatırımlar yalnızca bugünü değil, ge­leceği de şekillendiren bir itici güç. Biz de tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak turiz­me, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli kat­kı sağlayan bir fakülteye sahibiz” dedi.

Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teo­man Alemdar da sektörle iç içe ve dönüştürü­cü bir eğitim yaklaşımını benimseyen ‘Yöne­tici Yetiştirme Programı’ çerçevesinde doğ­rudan istihdam fırsatı sunduklarını söyledi.

Sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılacak

Accor Türkiye Operasyonlarından Sorum­lu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, tu­rizm ve otelcilik sektörünün yalnızca konak­lama hizmetlerinden ibaret olmadığını, ül­ke ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam yaratan stratejik bir sektör olduğuna vurgu yaparak, “Geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu program kapsamında öğrencilere pra­tik deneyim kazandırırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Accor Türkiye Yetenek & Kültür Direktörü Çiğdem Özdemir ise insan kaynağını her zaman en büyük değerleri olarak gördüklerini belirtti.