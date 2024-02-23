Pamukta en önemli nokta risk yönetimi

Dünya genelinde önemli bir emtia ürünü olan ve Türkiye’nin de güçlü üreticiler arasında yer aldığı pamukta yaşanan küresel değişim ve gelişimler İstanbul’da masaya yatırıldı.

Dünya pamuk üretiminde ilk 5 ülke arasında yer alan Çin’e pamuk ihraç eden DCT Trading tarafından düzenlenen “Pamuk Piyasasının Küresel Görünümü ve Hedging Stratejiler Semineri”nde bir sunum yapan emtia alanında kurumsal düzeyde satış, ticaret, takas, saklama ve varlık finansmanı hizmetleri sunan Amerikan şirketi StoneX Group Inc.’in Risk Yönetim Danışmanı Valentin Olah, uluslararası piyasalarda pamuk ticareti ve risk yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Olah, bu anlamda Türkiye’deki üreticilerin de ticari ve finansal risklerini en aza indirmeleri konusunda uluslararası kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekliliğini söyledi.

Katma değerle üretim hazırlığı

Seminerde pamuk üreticileri ve pamuk ham maddesi bazlı üretim yapan iş ortaklarına yönelik özel bir sunum yapan DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet ise pamuk endüstrisinin yüzyıllardır tüm dünyada stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Ahmet, “DCT Trading bu vizyon ve perspektifle çalışmaya devam ederek global pazardaki yerini güçlendirmeye devam edecek” dedi.

Sadık Ahmet, sözlerine, “Bundan 21 yıl önce 10 bin dolar sermaye ile kurduğum DCT Trading’i bugün global arenada tanınan, saygın bir marka olarak görmekten gurur duyuyoruz. Her yıl istikrarlı bir şekilde büyümemizde tüm paydaşlarımızla karşılıklı güven ve deneyim paylaşımının önemli etkisi olduğu açık” şeklinde devam etti.

Faaliyetlerinin sadece pamuk ticareti ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Sadık Ahmet, benzer türev ürünler ve gıda ile emtia ticaretini de büyüteceklerini anlattı. Sadık Ahmet, “Pamuk üretimi depolanması ve katma değerli hale getirilmesi konularında da yeni yatırım hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

Yem ve ilaçta da kullanılıyor

Stratejik emtia pamuğun bugün en yaygın şekilde tekstil endüstrisinde kullanıldığını hatırlatan Sadık Ahmet, “Bunun yanında yağ, yem ve ilaç endüstrilerinde de kullanılıyor. Pamuk bir çok ülke için önemli gelir kaynağı olan ve büyük ekonomik değere sahip bir emtia olma özelliğini de taşıyor.

Böylesine önemli bir emtia alımı ve satımının yapıldığı global piyasa da üreticiler ve yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Pamuk fiyatlarındaki değişkenlikler bilhassa yatırım fonları tarafından yakından takip ediliyor” dedi. Bu amaçla Türkiye’deki üreticilerle bir araya geldiklerini söyleyen Sadık Ahmet, şöyle devam etti: “Uluslararası pamuk piyasasının takibi ve risk yönetimi önemli bir konu.

Bu nedenle Türkiye’deki paydaşlarımızın ticari ve finansal risklerini en aza indirmeleri konusunda uluslararası kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamak açısından bu semineri düzenledik. DCT Tranding olarak Türkiye pamuk piyasası aktörlerinin sürdürülebilir üretim ve satış kanallarında söz sahibi olmaya devam edebilmesi için pamuk sektörüne yönelik düzenlediğimiz bu nitelikte seminerleri ilerleyen dönemlerde de devam ettirerek sektörümüzün bilgilenmesine ve gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.”