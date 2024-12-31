“Parçalamaya izin verin yüzde 30 daha ucuz satalım”
2015 yılında çıkan salmonella hastalığı kasaplarda tavuk satışı raftan kaldırmıştı. Son yıllarda artan fiyatlar ise bir dönemin ucuz et kaynağı tavuğu yeniden kasapların gündemine aldı. Kasaplar, yasağın kalkması halinde tüketicilerin beyaz eti %30 daha ucuz tüketeceğini savunuyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Kasap esnafı, tavuk parçalama yasağının kaldırılması halinde beyaz et fiyatlarının yüzde 30 daha ucuz satabileceklerini savunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015 yılında salmonella hastalığının bulaşma riskine karşı kasapların tavuk parçalanın yasaklandığına dikkat çeken kasaplar, yasağın kalkması halinde vatandaşların daha ucuza beyaz et tüketeceğini, bunun da gıda enflasyonunu düşüreceği etki yapacağını anlattı.
DÜNYA’ya konuşan piyasa uzmanları kasapların yeniden tavuk parçalayabilmesinin tüketici açısından da ucuz proteine ulaşması anlamında önemli bir adım olacağını, ayrıca bunun esnafa da can simidi olacağını belirtti.
Tavuk parçalama izninin verilmesi halinde fiyatlarda yüzde 30 indirimin mümkün olacağını belirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, bugün bütün tavuğun kilogram fiyatının 65 lira, tavuk göğsünün ise 200 lira seviyesinden başladığını aktardı.
Fiyat dalgalanmaların önüne geçilecek
Kasaplarda tavuk parçalama yasağının sebebi hijyen ve salmonella bakterisinin yayılmasına karşı alınan bir önlem olduğunu ifade eden Tavukçu, söz konusu bakterinin çiftlikte tavukların üretildiği alandan geçen bir bakteri olduğunu bilgisini verdi.
Bakterinin hayvanın midesinde ve bağırsağında oluştuğuna vurgu yapan Tavukçu, “Bağırsağında ve midesinde olan bu bakteri kesimhanelerde hayvan etine yayılır. Bu danada da olabilir, tavukta da olabilir. Hayvanın bağırsağını düzgün çıkarmazsanız kesimhanede hayvanın etine bulaşır. Hayvanın etine bulaşıldıktan sonra düzgün şekilde sevkiyatı yapılmadan kasaba gelirse de yayılabilir” dedi.
Tavuk parçalamaya izin verilmesi halinde bir dizi olumlu gelişmelerin olacağını ileten Tavukçu, birincisinin tüketicilerin kırmızı ete ulaşamadığını, ucuz tavuk eti yemesinin kolaylaşacağını ve protein ihtiyacını karşılayacağını aktardı. Eğer bütün tavuğu kendileri parçaladıkları halinde fiyatını da yüzde 30 düşeceklerini taahhüt ettiklerini bildiren Tavukçu, “Biz kendimiz karkas olarak tavuğu alacağız.
Bunun kanadını, göğsünü, budunu ve pirzola olarak ayıracağız. Bir diğer olumlu yanı ise mevsimsel olarak değişen kanat ve göğüs fiyatı geçişlerinin önüne geçeceğiz. Biz fiyatı dalgalanma olmayacak şekilde satacağız. Çünkü bizim maliyetlerimiz hepsinde aynı olacak. Bir başka olumlu etken ise kasaplar olarak oluşturacaklarımız sistem ile beraber tavuk parçalama daha hijyenik bir ortamda yapacağız.
Çıkaracağımız yönetmeliğe uyan kasaplar bunu yapacak. Ayrı bıçak, ayrı tezgah kullanacak ve ayrı dolap kullanacak. Biz günlük 100 kilo veya 50 kilo arası bir sınır istiyoruz. Sırf halka daha ucuz tavuk eti yedirmek açısından talep ediyoruz. Biz perakendeci kasap esnaf olarak bütün mahallelere nüfuz etmiş durumdayız. İstanbul’da odamıza bağlı yaklaşık bin 500 kasap var. Tüm kasaplarla birlikte yaklaşık 3 bin tane kasap var. Sadece aralık ayında 16 kasap kapattı” diye konuştu.
“Tavuk göğsü 150 liraya kadar iner”
Kırmızı ette zincir marketlerle rekabet edemediklerini söyleyen Tavukçu, bunun nedenini de zincir marketlerin yurt dışından ithal et satışı olduğunu belirtti. Ayrıca iki satış noktası arasında 150 - 200 liraya yakın fiyat farkı oluştuğunu bildirdi.
Tavuk parçalama işinin sadece entegre işletmelerin elinde olmasından dolayı şu an esnafın, kepenk kapatma ve bir mesleğin yok olma tehlikesi altında olduğunu ifade eden Tavukçu, “Bize 350 kiloluk bir karkası parçalamamıza izin veriyorlar. Ama bize 2 kiloluk bir tavuğu parçalamamıza izin vermiyorlar” diye konuştu.
‘Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum’
Tavukçu, çözüm önerilerini ve kampanyalarını şöyle anlattı: “Biz diyoruz ki; ‘tavuğu parçalayıp, paketleyeceğiz’. İzlenebilirlik açısından bize gelen faturalı tavuk irsaliye numarasını sattığımız tavuğun etiketine de yapıştıracağız. Bakanlık da bunu görecek. Şu an bütün tavuğun fiyatı 65 liraya kadar düştü. Bunun üzerine yüzde 25 kemik firesi. Yüzde 30 ile 40 arasında kâr marjı koyarsak tavuk göğsünün fiyatı 150 liraya kadar düşer. Projemizin adı ‘Mahalle Kasabımı Geri İstiyorum’. Tavuk parçalama onayını alan kasaplara güvenilir et logosu vereceğiz.”
“Salmonella kesimhanelerde hayvanın bağırsağından gelir”
Kasap esnafının tavuk parçalamak istediklerini ve et fiyatlarının oldukça yüksek olduğuna değinen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veterinerlik Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Kemal Büyükünal, kasapların tavuk etini parçalayamadığı için entegrelerin hazır paketlenmiş ürünlerini satan bayi haline geldiğini aktardı.
Büyükünal, “Entegrede paketlere koyuluyor, getirip kasabın rafına bırakıyor. Fiyatını da onlar belirliyor. Yani bugün perakendede bütün tavuğun kilogramı yaklaşık 70 lira civarında satılıyor.
2 kilogram bir tavuk 140 liraya satılması lazım. Dolayısıyla bunun parçaları da aşağı yukarı topladığınız zaman bu fiyata yakın olması lazım. Fakat kasap salmonella bulaştıramaz, bakterinin kaynağı entegrelerin kesimhanelerinde hayvanın bağırsağından gelir. Sonuç olarak tüketici hak etmediği şekilde pahalı bir ürünle karşı karşıya” dedi.
İhracatta kilogram birim fiyatı 1.65 dolar
Türkiye’de 2023’te 2 milyon 376 bin ton beyaz et üretildi, bunun yaklaşık 400 bin tonu ihraç edildi. 2023 ve 2024 ortalama ihracat birim fiyatı 1 dolar 65 sentken, horoz, tavuk eti ve sakatatı, parça halinde, kemiksiz dondurulmuş göğüs ve göğüs parçaların ortalama kilogram ihracat birimi ise 3 dolar 30 sent oldu. Türkiye’de kişi başı tavuk eti tüketimi 2022’de yüzde 20,6 kilo olarak gerçekleşti.