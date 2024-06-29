Paslanmaz çelikte ilk raund Posco Assan’ın

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Başta çelik servis merkezleri ve endüstriyel mutfak, beyaz eşya, züccaciye gibi paslanmaz çeliği hammadde olarak kullanan sektör ile Posso Assan arasında yaşanan üretim-ithalat çekişmesinin ilk raundunu Posso Assan kazandı. Ticaret Bakanlığı, ithal ürünlere karşı firmanın anti-damping soruşturması talebini kabul etti. Buna göre Çin ile Endonezya menşeili soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeili kalaylanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Maddi zarara yol açıyor”

Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile ilgili Posco Assan TST Çelik Sanayi AŞ tarafından yapılan ve Trinox Metal Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuru, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünleri ile ilgili Tosyalı Toyo Çelik AŞ tarafından yapılan başvuruyla dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değendirilerek damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Posco Assan TST, sektördeki haksız rekabetin önüne geçme çağrısı yapmıştı. Şirketin kurucu ortağı Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı, “Haksız rekabete karşı önlem alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Tek şikayetimiz bizim Çin’den, Endonezya’dan çok düşük fiyata gelen nihai ürünler. Avrupa’dan gelen ürünlere karşı değiliz. Eğer müdahale edilmeyecekse bu tesisin kapanması lazım” demişti.

Paslanmaz çelik ithalatına karşı yılbaşında ek vergi oranının yüzde 12’ye çıkarılması ve Posco Assan’ın anti-damping talebine karşı toplantı düzenleyen 10 sektörün üst örgüt temsilcileri, “Paslanmaz çelik 1’den büyüktür” diyerek düzenleme yapılmazsa 50 bin işletmenin zarar göreceği uyarısını yapmıştı.