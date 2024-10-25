Pastavilla, Dünya Makarna Günü’nü “Hep Aklımda” sloganı ile karşılıyor

Makarnanın sadece bir yemek değil, kal­be giden bir yolculuk olduğunu dile geti­ren Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “Makarna, 7’den 70’e herkesin damak tadı­na hitap eden bir lezzet. Fakat makarna de­yince düşündüğümüz şey sadece ne kadar lezzetli olduğu değil, aynı zamanda ma­karna olan sofralarda geçirdiğimiz anılarımızdır” dedi. Bu yeni slogan ile tüketicinin makarnaya olan tutkusunu artırmayı amaçla­dıklarını söyleyen Dilara Ars­lan, bu sloganın makarnayı, makarna severleri ve marka­larını en iyi anlatan slogan ol­duğunu belirtti.

“Özel ürünlerimizi Serie Speciale ismi altında topladık”

İki farklı ürün gru­buna sahip olan Pasta­villa’nın makarna tut­kunlarına her yönüy­le hitap ettiğini dile getiren Dilara Ars­lan, özel serileri olan Serie Speciale ile tüke­ticilere farklı seçenekler sunduklarını dile getirdi. Özel ürünlerini Serie Speciale ismi altında topladıklarını söyle­yen Arslan, “Özel yüzeyi sayesinde sosla­rı üzerinde tutan Bronz Kalıp makarnala­rımız, hiçbir katkı maddesi içermeyip sa­dece sarı bezelyeden üretilen glütensiz ve bildiğiniz makarna lezzetindeki Veggipas­ta’mız, her biri kendiliğinden porsiyonlara ayrılmış Bundle Spaghetti’mize kadar çok farklı taleplere seslendiğimiz ürünlerimiz var” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisiyiz”

Yenilikçi ürünleriyle hem her damak zevkine hitap etmeyi hem de farklı beslenme ihtiyaçları­nı karşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Dilara Arslan, Tür­kiye’nin ilk devlet onaylı Ar-Ge laboratuvarına sahip oldukla­rına dikkat çekti. Makarna üre­timinde inovasyonun öncüsü olmayı sürdürdüklerini söy­leyen Arslan, özenle seçilmiş durum buğdaylarından do­ğal ve katkısız olarak üre­tilen Pastavilla’nın her bir ürününün sofralara ulaş­madan önce uzman ekip­lerce düzenli kalite kont­rol testlerine tabi tutul­duğunu anlattı. Arslan, aynı zamanda Türki­ye’nin en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisi ko­numunda olduklarının da al­tını çizdi.