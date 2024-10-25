Pastavilla, Dünya Makarna Günü’nü “Hep Aklımda” sloganı ile karşılıyor
Türkiye’nin önde gelen üst segment markalarından biri olarak sektöründe yenilikçi, öncü ve inovatif olmak hedefiyle lezzet yolculuğuna devam eden Pastavilla, bu yıl 25 Ekim Dünya Makarna Günü’nü, yeni sloganı “Hep Aklımda” ile karşılıyor.
Makarnanın sadece bir yemek değil, kalbe giden bir yolculuk olduğunu dile getiren Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “Makarna, 7’den 70’e herkesin damak tadına hitap eden bir lezzet. Fakat makarna deyince düşündüğümüz şey sadece ne kadar lezzetli olduğu değil, aynı zamanda makarna olan sofralarda geçirdiğimiz anılarımızdır” dedi. Bu yeni slogan ile tüketicinin makarnaya olan tutkusunu artırmayı amaçladıklarını söyleyen Dilara Arslan, bu sloganın makarnayı, makarna severleri ve markalarını en iyi anlatan slogan olduğunu belirtti.
“Özel ürünlerimizi Serie Speciale ismi altında topladık”
İki farklı ürün grubuna sahip olan Pastavilla’nın makarna tutkunlarına her yönüyle hitap ettiğini dile getiren Dilara Arslan, özel serileri olan Serie Speciale ile tüketicilere farklı seçenekler sunduklarını dile getirdi. Özel ürünlerini Serie Speciale ismi altında topladıklarını söyleyen Arslan, “Özel yüzeyi sayesinde sosları üzerinde tutan Bronz Kalıp makarnalarımız, hiçbir katkı maddesi içermeyip sadece sarı bezelyeden üretilen glütensiz ve bildiğiniz makarna lezzetindeki Veggipasta’mız, her biri kendiliğinden porsiyonlara ayrılmış Bundle Spaghetti’mize kadar çok farklı taleplere seslendiğimiz ürünlerimiz var” şeklinde konuştu.
“Türkiye’nin en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisiyiz”
Yenilikçi ürünleriyle hem her damak zevkine hitap etmeyi hem de farklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Dilara Arslan, Türkiye’nin ilk devlet onaylı Ar-Ge laboratuvarına sahip olduklarına dikkat çekti. Makarna üretiminde inovasyonun öncüsü olmayı sürdürdüklerini söyleyen Arslan, özenle seçilmiş durum buğdaylarından doğal ve katkısız olarak üretilen Pastavilla’nın her bir ürününün sofralara ulaşmadan önce uzman ekiplerce düzenli kalite kontrol testlerine tabi tutulduğunu anlattı. Arslan, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisi konumunda olduklarının da altını çizdi.