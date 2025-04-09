Patates ihracatında ciddi artış! İşte ocak-döneminde son durum

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre; patates ihracatı 2025'te geçen yılın son aylarında yakaladığı hızla devam etti.

Geçen yıl ocak-şubat döneminde 478 ton olan ihracat, bu yılın aynı aylarında yaklaşık 114 kat artarak 55 bin 162 tona ulaştı.

2025'in ocak-şubat dönemindeki ihracat değer açısından ise 440 bin dolardan 10 milyon 167 bin dolara çıktı.

2024'te tarımsal üretimin ve gıda sanayisinin önemli ürünlerinden olan patateste rekolte yüzde 21'lik artışla 6,9 milyon tona ulaşmıştı.

Geçen yıl Türkiye'nin patates ihracatı 2023'e göre yüzde 516 artışla 29 bin 902 tondan 184 bin 295 tona, değer açısından da yüzde 333 yükselişle 8 milyon 451 bin dolardan 36 milyon 607 bin dolara çıkmıştı.