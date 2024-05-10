Pegasus'tan Edinburgh’a haftada iki gün sefer: 1 Euro'ya bilet kampanyası!

Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul-Edinburgh seferi haftanın iki günü düzenlenecek. Seferlerin ilki 27 Haziran'da düzenlenecek. Yeni hattın biletlerinin açılışa özel, 10-16 Mayıs tarihlerinde 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunulacak. Yeni hattın biletleri kampanyası sonrası 49,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Pegasus’un Edinburgh’a düzenleyeceği uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Edinburgh Havalimanı’na Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40’ta; Edinburgh Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 15:30’da düzenlenecek.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, “Pegasus Hava Yolları olarak, yeni açtığımız uluslararası hatlarla Türkiye’nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh’u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.