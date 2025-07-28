Pencereler gökyüzüne açılacak: Kuşlara bahçe insanlara ilham olacak

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel iklim krizinin etkileri her geçen gün daha belirgin hale ge­lirken, turizm sektörü de bu dönüşüme ayak uydurmak zo­runda kalıyor. Son yıllarda gi­derek daha fazla önem kaza­nan sürdürülebilir turizm an­layışı, hem doğal kaynakları korumayı hem de yerel halkın refahını artırmayı hedefliyor.

Gelenekszel turizm anlayışı­nın aksine, sürdürülebilir tu­rizm; çevreye duyarlı, kültü­rel değerlere saygılı ve uzun vadede kalkınmayı destek­leyen bir yaklaşım sunuyor. Sürdürülebilir turizm hede­fiyle 2021 yılında hizmet ver­meye başlayan AJWA Cap­padocia’nın da, turizm sektö­ründe dönüşümü destekleyen yatırımlardan biri olarak 12 Group Şirketler Grubu tara­fından hayata geçirilen haya­ta geçirildiğini ve otel inşaa­tının 2018 yılında başladığı bilgisini veren AJWA Cappa­docia Genel Müdürü Doruk Aktoprak, “Biz burada iyi his­setme/iyi yaşam kültürünü odağına alan ‘Welness’ üze­rine dayalı bir dinlenme or­tamı sunmak istedik.

Bura­daki otelimizde 98 odamız, 10 tane mağaramız, en ufağı yüz metrekare, en büyüğü al­tı yüz metrekare olan 13 tane villa inşaatı devam etmekte olan kendi havuzu olan pro­jelerimiz mevcyt. Şu anda 121 anahtar ve 150 çalışanla hiz­met vermekteyiz. Tesisin tam dolu olduğu dönemlerde bu sayının 250’ye çıkacağını ön­görüyoruz” dedi.

Yerel tedarikle, sıfır atık

Hikayenin yerel tedarik­le başladığını belirten Do­ruk Aktoprak, “En lezzetli, en özenle üretilmiş organik yi­yecekleri sıfır atık mantığına uygun bir şekilde her şeyini değerlendirerek Kabuğunu, her şeyini değerlendirerek ye­mekleri hazırlamaya çalışıyo­ruz” diye ekledi.

Nevşehir’in kuşların göç yolları üzerinde olduğunun vurgusunu yapan Aktoprak, “300’ün üzerinde kuş bura­da barınıyor, konaklıyor, ürü­yor, besleniyor ve rotasını bu­radan hareketle şekillendi­rerek, bir nokta oluşturuyor. Aynı zamanda 80’in üzerin­de kuş da burada yerleşik ola­rak yaşam sürüyor. Bizim de amacımız bu coğrafyanın sağ­ladığı kuş ekosistemini daha da büyütmek. Bu amaçla ken­di bahçemizin payzajını kuş­ların yaşam sürebileceği şe­kilde tasarladık ve onların hoşuna giden, tüketebilecek­leri bitkiler yetiştirmeye özen gösterdik. Amacımız burayı bir kuş gözlem merkezi haline getirmek” bilgisini verdi.

Doruk Aktoprak şöyle de­vam etti: “12 Group Şirketler Grubu olarak turizmi tek yön­lü değil, çok katmanlı bir değer üretimi olarak ele alıyoruz. Bu modelde mimari, gastronomi, doğa ve kültür; ekonomik dö­nüşümün bir parçası haline geliyor. Ajwa markasıyla, hem Türkiye’nin lüks turizm viz­yonuna hem de bölgesel kal­kınmaya kalıcı katkı sağlama­yı hedefliyoruz.”

“Sadece konaklama değil, kültürel kalkınma modeli”

Otelin yalnızca turizm değil, bölgesel kalkınma açısından da stratejik bir model sunduğuna dikkat çeken AJWA Cappadocia Genel Müdürü Doruk Aktoprak, "Kapadokya gibi dünya mirası niteliğindeki bir bölgede gerçekleştirdiğimiz bu proje, sadece konaklama değil; bölgesel kalkınma, kültürel sürdürülebilirlik ve deneyim turizmi için uzun vadeli bir model sunuyor. Planlanan bu yatırımla, yalnızca fiziksel bir yapı değil, yerel ekonomiyle bütünleşen, sürdürülebilir istihdam yaratan ve bölgeye kültürel değer katan bir sistem kurduk” dedi.

Mutfağa yansıyan sürdürülebilirlik anlayışı

AJWA Cappadocia, gastronomi anlayışında da kültürel mirasa sahip çıkarak sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilerliyor. Şef Recep İncecik’in liderliğinde hazırlanan Zeferan Restoran menüsü, Azerbaycan, Osmanlı ve Türk mutfaklarını rafine dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Öte yandan menü kurgusu oluşturulurken bölgenin yerel üreticilerinden tedarik edilen mevsimlik ürünler kullanılarak, geleneksel tarifleri rafine tekniklerle yeniden yorumlanıyor.