Pencereler gökyüzüne açılacak: Kuşlara bahçe insanlara ilham olacak
Kuş gözlemine imkân tanıyan peyzaj düzenlemesi ve doğa dostu yaklaşımla hayata geçirilen AJWA Cappadocia, sürdürülebilir turizm odağında çalışmalarını büyütüyor. Otel içinde yeni inşaalarını sürdürerek, kuş çeşitliliğini artırmayı amaçlayan AJWA Cappadocia’nın hedefi ise kuş gözlem alanı olmak.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel iklim krizinin etkileri her geçen gün daha belirgin hale gelirken, turizm sektörü de bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda kalıyor. Son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilir turizm anlayışı, hem doğal kaynakları korumayı hem de yerel halkın refahını artırmayı hedefliyor.
Gelenekszel turizm anlayışının aksine, sürdürülebilir turizm; çevreye duyarlı, kültürel değerlere saygılı ve uzun vadede kalkınmayı destekleyen bir yaklaşım sunuyor. Sürdürülebilir turizm hedefiyle 2021 yılında hizmet vermeye başlayan AJWA Cappadocia’nın da, turizm sektöründe dönüşümü destekleyen yatırımlardan biri olarak 12 Group Şirketler Grubu tarafından hayata geçirilen hayata geçirildiğini ve otel inşaatının 2018 yılında başladığı bilgisini veren AJWA Cappadocia Genel Müdürü Doruk Aktoprak, “Biz burada iyi hissetme/iyi yaşam kültürünü odağına alan ‘Welness’ üzerine dayalı bir dinlenme ortamı sunmak istedik.
Buradaki otelimizde 98 odamız, 10 tane mağaramız, en ufağı yüz metrekare, en büyüğü altı yüz metrekare olan 13 tane villa inşaatı devam etmekte olan kendi havuzu olan projelerimiz mevcyt. Şu anda 121 anahtar ve 150 çalışanla hizmet vermekteyiz. Tesisin tam dolu olduğu dönemlerde bu sayının 250’ye çıkacağını öngörüyoruz” dedi.
Yerel tedarikle, sıfır atık
Hikayenin yerel tedarikle başladığını belirten Doruk Aktoprak, “En lezzetli, en özenle üretilmiş organik yiyecekleri sıfır atık mantığına uygun bir şekilde her şeyini değerlendirerek Kabuğunu, her şeyini değerlendirerek yemekleri hazırlamaya çalışıyoruz” diye ekledi.
Nevşehir’in kuşların göç yolları üzerinde olduğunun vurgusunu yapan Aktoprak, “300’ün üzerinde kuş burada barınıyor, konaklıyor, ürüyor, besleniyor ve rotasını buradan hareketle şekillendirerek, bir nokta oluşturuyor. Aynı zamanda 80’in üzerinde kuş da burada yerleşik olarak yaşam sürüyor. Bizim de amacımız bu coğrafyanın sağladığı kuş ekosistemini daha da büyütmek. Bu amaçla kendi bahçemizin payzajını kuşların yaşam sürebileceği şekilde tasarladık ve onların hoşuna giden, tüketebilecekleri bitkiler yetiştirmeye özen gösterdik. Amacımız burayı bir kuş gözlem merkezi haline getirmek” bilgisini verdi.
Doruk Aktoprak şöyle devam etti: “12 Group Şirketler Grubu olarak turizmi tek yönlü değil, çok katmanlı bir değer üretimi olarak ele alıyoruz. Bu modelde mimari, gastronomi, doğa ve kültür; ekonomik dönüşümün bir parçası haline geliyor. Ajwa markasıyla, hem Türkiye’nin lüks turizm vizyonuna hem de bölgesel kalkınmaya kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
“Sadece konaklama değil, kültürel kalkınma modeli”
Otelin yalnızca turizm değil, bölgesel kalkınma açısından da stratejik bir model sunduğuna dikkat çeken AJWA Cappadocia Genel Müdürü Doruk Aktoprak, "Kapadokya gibi dünya mirası niteliğindeki bir bölgede gerçekleştirdiğimiz bu proje, sadece konaklama değil; bölgesel kalkınma, kültürel sürdürülebilirlik ve deneyim turizmi için uzun vadeli bir model sunuyor. Planlanan bu yatırımla, yalnızca fiziksel bir yapı değil, yerel ekonomiyle bütünleşen, sürdürülebilir istihdam yaratan ve bölgeye kültürel değer katan bir sistem kurduk” dedi.
Mutfağa yansıyan sürdürülebilirlik anlayışı
AJWA Cappadocia, gastronomi anlayışında da kültürel mirasa sahip çıkarak sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilerliyor. Şef Recep İncecik’in liderliğinde hazırlanan Zeferan Restoran menüsü, Azerbaycan, Osmanlı ve Türk mutfaklarını rafine dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Öte yandan menü kurgusu oluşturulurken bölgenin yerel üreticilerinden tedarik edilen mevsimlik ürünler kullanılarak, geleneksel tarifleri rafine tekniklerle yeniden yorumlanıyor.