Peugeot'tan sıfır faizli kampanya

Peugeot Türkiye, aralık ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Aralık ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Peugeot’nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

Tasarımı, sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni i-Cockpit® ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip SUV 5008, 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli 208’i tercih edenler 100 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi 508, 140 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Ticari araçlarda da sıfır faizli kredi fırsatı

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü araçlarından Rifter’a, 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 120 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 150 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.